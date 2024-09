Belén Esteban no se calla: así defiende su postura en el conflicto Galdeano-Suescun

Belén Esteban ha vuelto a hablar alto y claro, esta vez sobre la polémica más comentada del momento: el enfrentamiento entre Sofía Suescun y su pareja Kiko Jiménez contra Maite Galdeano, madre de la influencer. La situación ha generado una gran controversia en la televisión y aunque muchos piensan que podría tratarse de un montaje, Belén tiene una postura firme. Está convencida de que el conflicto es real y ha vivido de cerca situaciones similares. Su opinión es interesante porque en el pasado mantuvo un guerra muy tensa contra Sofía. La joven habló de ella en una revista y este atrevimiento marcó un antes y un después.

Belén asegura que, según le han contado, Kiko Jiménez hizo un comentario muy hiriente a Sofía tras su participación en ‘Supervivientes All Stars’. Según la colaboradora, le reprochó a Sofía su actuación en el concurso con palabras duras: «Tú, ¿para qué has ido ahí? ¿No te das cuenta de que has quedado como la p*** de España?». Estas declaraciones apoyan la versión de Maite Galdeano, quien también había hecho públicas sus quejas sobre el comportamiento de Kiko.

A pesar de que en un principio Belén pensaba que todo era un montaje, terminó por cambiar de opinión cuando otras personas, como Kiko Matamoros, confirmaron lo que ella había escuchado. La gravedad del conflicto ha provocado una ruptura importante entre Sofía y su madre, algo que preocupa profundamente a Belén. Ella cree que, independientemente de los problemas, una madre y una hija deberían estar unidas, pero también insiste en que los hijos deben tener la libertad de tomar sus propias decisiones.

Belén Esteban habla muy claro sobre los Suescun

Belén, visiblemente emocionada, reflexiona sobre lo que significa ser madre. Cree que, aunque el amor de una madre es inmenso, no se puede controlar la vida de los hijos. «Los hijos tienen que volar, vivir sus vidas, equivocarse si es necesario», ha comentado al respecto en ‘Ni que fuéramos’. La ex de Jesulín de Ubrique se muestra comprensiva con el dolor que debe sentir Maite, pero también considera que esta debe aprender a dar espacio a su hija y no interferir en sus decisiones personales.

Aunque Belén no ha mantenido una relación cercana con Maite Galdeano y Sofía Suescun en los últimos años, asegura que no quiere hacerles daño. Su intervención no pretende avivar más la polémica, sino reflexionar sobre la delicada situación que ambas están viviendo como familia. «Es un problema familiar y yo sé lo que es eso», reconoce.

Carmen Borrego entra en acción

Por otro lado, se ha sabido que Maite Galdeano ha buscado apoyo en Carmen Borrego, quien también ha vivido tensiones familiares. Según la periodista Letizia Requejo, la de Pamplona pidió consejo a Carmen sobre cómo acercarse a su hija. Carmen, que intentó ser conciliadora, le recomndó que lo mejor era no hablar públicamente de Sofía. Sin embargo, Maite no siguió este consejo y decidió participar en el programa ‘¡De Viernes!’ para explicar su versión de los hechos, lo que ha dificultado aún más la reconciliación.

A pesar de los intentos de acercamiento por parte de Carmen Borrego, la relación entre Sofía y Maite sigue en punto muerto. La influencer, conocida como la ‘reina de los realities’, ha optado por mantenerse alejada de su madre y parece que la brecha entre ellas es cada vez mayor. El conflicto familiar sigue ocupando titulares, con pocas señales de resolución a la vista.

Última hora: Cristian Suescun se sienta en ‘¡De Viernes!’

Cristian Suescun, hermano mayor de Sofía, ha decidido romper su silencio y hablar en ‘¡De Viernes!’ sobre su complicada relación con su madre. En el programa, el joven revela que Maite nunca le ha mostrado afecto, lo que ha marcado profundamente su vida. Según cuenta, su madre siempre lo ha tratado de forma dura porque lo veía como una imagen constante de su padre, algo que afectó la relación entre ambos.

Las declaraciones de Cristian añaden una nueva dimensión a la ya tensa situación familiar. El distanciamiento entre Sofía y Maite es solo una parte de una historia mucho más compleja, donde todos los miembros de la familia parecen estar atrapados en un ciclo de dolor y desencuentros. Con todo esto en el aire, es difícil predecir si la familia Suescun-Galdeano logrará encontrar la paz. Desde luego, Belén Esteban no está dispuesta a hacer más leña del árbol caído.