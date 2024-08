Un bar de Mera (La Coruña) cierra por los «tontos de la meseta»

Un bar ubicado en La Couña (Galicia) llamado Puerto Martina Baar, en la playa de Mera, en Oleiros, ha decidido cerrar desde el 12 hasta el 19 de agosto debido a que están cansados de los «tontos de la meseta», ya que aseguran que están cansados de su «prepotencia y exigencias».

En un comunicado que han lanzado en redes sociales, los responsables aseguran que han tomado esta decisión después de la «última oleada de expresiones, tales como ‘me pones dos Barcelós cola y cuatro vasos’ o ‘tendrás un pincho de tortilla para acompañar el café, que solo no me entra’».

Además, toman esa decisión ante la «inminente llegada del puente del 15 de agosto», donde aseguran que «si cae una bomba en Mera, se quedan sin tontos en la Meseta». «Hemos decidido cerrar Puerto Martina Baar entre las fechas 12 y 19 de agosto», señalan.

Por su parte, la portavoz del local asegura que abrieron el «1 de junio del 2023» y que ellos «trabajan para la gente del pueblo», a la que, según ha contado, intentan «cuidar» lo más que pueden. De igual manera, la portavoz cuenta que tienen una «clientela fiel» y que no están dispuestos a soportar tantos «desmanes», de personas que llenan el bar y se dedican únicamente a consumir sólo dos cosas. El local da trabajo a cinco personas y, con el cierre, van a intentar que no se desvirtúe su proyecto inicial de cuidar a la clientela.

Los fodechinchos de Galicia

En los últimos años, el turismo en Galicia ha aumentado considerablemente y la población ha inventado una palabra que resulta cómica para referirse a los turistas que buscan sol, playa y la deliciosa gastronomía gallega: fodechinchos.

Este término originario de las Rías Bajas se ha puesto de moda rápidamente para denunciar la masificación de playas y lugares de veraneo, casi siempre en detrimento de los vecinos. Cuando se inventó esta palabra, hacía referencia a que los turistas se piden (foden, «joden») todos los jureles (llamados chinchos en las Rías Bajas) de los restaurantes, sin dejar ninguno para los clientes locales.

El inicio del mote fodechincho, aunque debatido, está ubicado en los años 70, a raíz del aumento del turismo costero en Galicia por parte de madrileños. Estos visitantes tendrían la costumbre de acercarse a última hora del día hasta los muelles para ver las descargas de pescado en las lonjas.

En un principio, los pescadores, sorprendidos y como muestra de amabilidad, les habrían ofrecido bolsas de chinchos, un pez local. Asimismo, los fodechinchos buscaban regatear los precios de estos pescados, que ya de por sí tenían un precio bajo. Por tanto, el gallego se encontraba con un visitante adinerado que tiraba de picardía para no gastar ni una peseta o trataba de ahorrar todas las que pudiera.