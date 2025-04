Aviso urgente de la AEMET que afecta a la mitad de España: «No ha desaparecido…»

No ha desaparecido el miedo a que llegue esa inesperada lluvia a la mitad de España o incluso más, los expertos de la AEMET lanzan un aviso urgente. Será mejor que nos preparemos para lo que llega, un destacado cambio que puede acabar siendo el que marque unos días cargados de actividad que pueden acabar siendo claves. Tenemos que empezar a prepararnos para ver un giro radical que quizás hasta la fecha no hubiéramos tenido en cuenta.

No ha desaparecido el miedo a nuevas tormentas

Tal y como nos advierten los expertos de la AEMET: «Se prevé que se mantenga la inestabilidad en la Península bajo una baja atlántica al norte y la influencia de la borrasca Olivier que, pese a encontrarse en una fase muy madura, dejarán un predominio de cielos nubosos con precipitaciones prácticamente generalizadas y ocasionalmente acompañadas de tormenta. Únicamente las precipitaciones son poco probables en el extremo nordeste, así como en Baleares, donde se darán intervalos nubosos. En cambio, se esperan precipitaciones y tormentas más intensas, pudiendo llegar a localmente fuertes, en el Estrecho y Alborán, el oeste del Sistema Central y en zonas de Extremadura y Castilla y León, donde serán persistentes las precipitaciones. En Canarias se mantendrán los cielos nubosos con precipitaciones débiles que afectarán a la mayor parte del archipiélago, aunque de forma menos probable en las islas más orientales».

Siguiendo con la misma previsión del tiempo: «Se mantendrá la calima afectando al este peninsular y a Baleares, con posibles precipitaciones en forma de barro. Nieblas matinales en áreas altas de montaña de la mitad occidental peninsular.

Las temperaturas máximas aumentarán de forma ligera en la meseta norte y de forma más intensa en la fachada oriental peninsular y Baleares, pudiendo ser localmente notables los ascensos en interiores; descenderán en el resto de la Península, localmente notable en zonas aisladas del Cantábrico y en las sierras del sudeste. Mínimas en aumento ligero en gran parte de la Península y Baleares con descensos ligeros en el extremo sur andaluz. Sin grandes cambios en las Islas Canarias. Heladas débiles en Pirineos. Soplarán vientos de flojos a moderados en la Península y Baleares, de componente este en Baleares, en la fachada oriental peninsular y el Estrecho y Alborán, donde amainará y rolará a componente oeste. En el resto, predominio de las componentes sur y oeste. En Canarias, vientos moderados del oeste rolando a noroeste». Tocará empezar las vacaciones, dependiendo de a dónde vayamos con el paraguas en mano y un abrigo listo para la acción.