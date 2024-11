El aterrador relato de un famoso de Telecinco que vivió la DANA: «Cada vez subía más el nivel de agua»

El protagonista de esta noticia llevaba un tiempo sin aparecer en los medios y ahora se está hablando de él por un triste motivo. El devastador paso de la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) dejó un rastro de destrucción en diversas zonas de España, afectando especialmente a Valencia. Entre los muchos relatos que emergen de esta tragedia, el del influencer y ex concursante de ‘La isla de las tentaciones’ Borja González, ha llamado la atención del público. A través de su canal en Mtmad, ‘Anatomía de Borja’, el valenciano ha compartido tanto su experiencia personal durante la tormenta como el estado actual de su vecindario. «Cada vez subía más el nivel de agua», ha relatado visiblemente afectado.

Borja González decidió grabar y compartir con sus seguidores las imágenes de las calles que rodean su vivienda, mostrándolas tal como quedaron tras el paso de la DANA. Aunque su casa no sufrió daños significativos, el entorno es un reflejo del desastre: coches apilados unos sobre otros, negocios destrozados, fachadas derruidas y capas de barro que cubren todo.

«Parece que estamos en zona de guerra», confesó con la voz cargada de emoción mientras caminaba por las calles desoladas. La plaza frente a su vivienda, donde antes jugaban niños, ahora es irreconocible, al igual que el parque que solía ser un punto de encuentro para las familias. Pese a los esfuerzos de voluntarios y las intervenciones del ejército, el influencer reconoce que la recuperación será larga. «Hay pequeños avances, pero el daño es inmenso. Va a llevar mucho tiempo volver a la normalidad, si es que eso es posible», reflexionó mientras mostraba imágenes de su barrio.

El duro testimonio de Borja González

El relato de Borja sobre la noche en que la DANA golpeó con fuerza es escalofriante. Según cuenta, todo comenzó con una llamada de advertencia de sus suegros, quienes le informaron de que el agua ya había alcanzado su calle. Aunque al principio parecía manejable, la situación se tornó rápidamente crítica.

«Miré por la ventana y vi que el nivel del agua subía alarmantemente rápido», comienza. Decidió bajar al garaje junto con siete vecinos para intentar proteger sus coches, sin imaginar que este sería el lugar donde quedarían atrapados. «El agua empezó a entrar con una fuerza brutal. En minutos, nos encontramos con el agua hasta las rodillas y subiendo. Fue aterrador».

Con los nervios a flor de piel, Borja recuerda haber tenido que trepar por una ventana del edificio para escapar. Mientras relata, señala las marcas en las paredes que muestran hasta dónde llegó el agua, evidenciando lo cerca que estuvo de una tragedia mayor. «No sé cómo lo conseguimos. En ese momento, no piensas, solo actúas. Pero fue una experiencia que me va a acompañar siempre», admite con un nudo en la garganta.

¿Cómo se encuentra Borja y su novia?

Aunque Borja y su novia, Ana Solma, lograron ponerse a salvo, el trauma emocional persiste. «Cada vez que paso por el garaje, no puedo evitar revivir esos momentos. Pienso en lo que pudo haber pasado si no hubiéramos reaccionado a tiempo».

La experiencia también lo ha hecho reflexionar sobre la fragilidad de la vida y el impacto de los fenómenos naturales en las comunidades. «Esto no es algo que piensas que te puede pasar hasta que lo vives. Y cuando lo haces, cambia tu forma de ver todo. Valoramos lo que tenemos de otra manera».

Tras superar el susto inicial, el influencer no ha dejado de trabajar para ayudar en la recuperación de su barrio. Dedica gran parte de su tiempo a colaborar con vecinos y amigos en la limpieza de calles, casas y negocios afectados. «Es lo mínimo que podemos hacer. Todos estamos en esto juntos y solo juntos vamos a salir adelante».

La importante labor de Borja González

Borja González ha utilizado su plataforma para visibilizar la magnitud de los daños y la necesidad de apoyo. Su contenido no solo muestra la devastación, sino también el esfuerzo colectivo de los residentes por reconstruir sus vidas. «Este tipo de catástrofes sacan lo mejor y lo peor de nosotros. Aquí he visto a gente que no conocía antes trabajando codo a codo, compartiendo lo poco que tienen».

Además de compartir su experiencia y la realidad de su entorno, Borja ha hecho un llamado a la reflexión sobre la preparación ante desastres naturales. «Esto no es algo que pueda ignorarse. Necesitamos infraestructuras más fuertes, planes de emergencia claros y un compromiso real con el medio ambiente. Estas cosas seguirán pasando si no tomamos medidas».

El relato de Borja González es un testimonio muy duro, pero ha servido para concienciar a la sociedad de lo que ha pasado. Mientras Valencia lucha por levantarse de los escombros, el creador continúa compartiendo su historia, mostrando que incluso en los momentos más oscuros, la unión puede iluminar el camino hacia adelante. Reconoce que es una tarea dura, pero no va a descansar hasta que el problema esté solucionado al 100%.