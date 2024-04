Ana Solma (‘La isla de las tentaciones 7’) confiesa cómo se enteró Borja de que iban a ser padres

El pasado miércoles 10 de abril tuvo lugar la última entrega de El Debate de las Tentaciones, en la que todo el equipo de comentaristas y participantes de La isla de las tentaciones 7 pusieron el broche de oro al programa contando todo lo que había sucedido desde la grabación del programa hasta el momento presente. Una de las parejas en las que estaba puesto el foco era la de Ana Solma y Borja, que anunciaron el pasado 20 de marzo el nacimiento de su primer hijo.

A raíz del rumoreado embarazo de la joven y que confirmaron en el primer capítulo del reencuentro de esta edición, aunque, para cuando el capítulo se emitió, el primer hijo de la pareja ya había nacido. Es por eso que, después de haber tenido que ocultar todo el proceso por el contrato de confidencialidad con el programa, Sandra Barneda se ha interesado por conocer un poco más de como fue que recibieron la noticia del embarazo y cómo la valenciana se lo contó a Borja.

«Yo como tenía mis sospechas no le dije absolutamente nada. Me fui a la farmacia, me compré un predictor, me hice la prueba y le dejé la prueba encima de la mesa con las instrucciones subrayadas de que si dos rayas era positivo, y me fui a trabajar», contaba la joven entre risas. «Él cuando llegó de trabajar me llamó», añadía. «Yo abrí la puerta de casa y desde la puerta lo vi ahí en la mesa y digo: ‘No creo que sea lo que creo que es’», contaba el valenciano. Además, Sandra Barneda añadió un detalle a la historia: «Estabais enfadados», a lo que el joven puntualizó: «Mosqueadillos».

«La llamé y solo me salía reírme», contó el joven. Y es que añadía que se mostró incrédulo y que le preguntó varias veces si era verdad o si se trataba de una broma. «Ha sido muy complicado ocultarlo porque la gente buscaba la foto de Ana embarazada», explicaba el joven acerca de la filtración del embarazo de su pareja.

Ana y Borja cuentan cómo se enteraron de que esperaban un bebé 🍼 🐍 #TentacionesDBTFinal2

🔵 https://t.co/aRYuaXgJKU pic.twitter.com/neZeb6mAKf — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) April 10, 2024

Los tentadores entran en escena

Después de que los padres primerizos compartieran cómo se habían enterado de que estaban esperando su primer hijo, Napoli, el tentador favorito de Ana Solma en La isla de las tentaciones 7 entró en plató acompañado por Andrea, la tentadora de Borja. Mostraron unas imágenes del italiano hablando de sus sentimientos por Ana. La joven volvió a insistir en que le creía en todo lo que le decía, a pesar de que la gente la tratara de ingenua por hacerlo.

«Allí se vive todo de otra manera, todo como muy intenso, pero luego fuera… Al salir hablamos porque le pedí disculpas por algo y nunca más», contaba la tentadora de Borja. «Ni nos hemos visto ni nada», confirmó. Borja añadió que le dijo a la tentadora que le hubiera gustado mantener el contacto al salir del reality pero, que si se iba de la mano con Ana «no iba a poder ser».

Borja y Ana recuerdan su paso por la isla 🍎 🐍 #TentacionesDBTFinal2

🔵 https://t.co/aRYuaXgJKU pic.twitter.com/c6wzYhxSWe — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) April 10, 2024

Ana Solma y Borja son uno más en la familia y están muy felices tras su paso por La isla de las tentaciones 7, cuya etapa terminó anoche.