‘La isla de las tentaciones 7’: el último debate destapa la infidelidad de una pareja en directo

El pasado miércoles 10 de abril tuvo lugar El debate de las tentaciones final con el que se cierra La isla de las tentaciones 7. Y es que lo que parecía una de las ediciones que terminaba con casi todas las parejas que entraron juntas, en el último capítulo del debate del reality se desenmascaró la última infidelidad del programa. Y es que Sandra Barneda soltó una gran bomba en plató que podría ser una razón de ruptura de una de las parejas del programa.

Y es que la de ayer fue una noche bastante amarga para Álex y Gabriela, ya que en pleno directo se destapó la infidelidad del ilicitano a la murciana. Una joven llamada Alba se puso en contacto con el equipo del programa para contar que una noche se encontró con el concursante en una discoteca y acabaron juntos yendo a un hotel. Sin embargo, el joven de Elche continuó negándolo todo: «Es una chica que me pidió una foto y acabó siendo un vídeo».

«La chica apareció en el bolo. Luego me la encontré fuera e hicimos el vídeo ese. Luego apareció en el reservado a las dos horas y fin», aseguró. Pero, para la desgracia del joven, la chica le había mandado al equipo varios audios que el concursante de La isla de las tentaciones 7 le había enviado. Hasta entonces, Gabriela permanecía firme en su confianza en su pareja, pero cada vez empezaba a desmoronarse un poco más.

Marta Peñate aseguraba que aún quedaban más pruebas por salir a la luz. Fue entonces cuando mostraron una foto de Álex sentado en la cama de un hotel. Para entonces, Gabriela ya empezaba a creer todo lo que contaba Alba. El ilicitano intentó hacer creer que había sido un amigo el que había estado con la chica, pero los mensajes de voz apuntaban a que el concursante estaba intentando encubrir su infidelidad. La tentadora rompió en llanto y abandonó el plató.

«¿Has sido infiel a Gabriela?», le preguntaba la presentadora al joven concursante, a lo que el respondió: «Sí». Sandra Barneda salió en busca de la tentadora, que estaba detrás de cámaras llorando. «Es que le pedí confianza y confié en todo. Me daba igual todo el mundo. Le creí a él. ¿Por qué no me lo dijo?», le dijo Gabriela a la presentadora. «No hay motivo para engañar a una persona que quieres», añadió.

La presentadora consiguió que la murciana volviera a plató y se sentara junto a Álex, quien le dijo: «Creo que tienes razón. Me has dicho muchas veces que te han fallado y no tengo excusa ninguna. No la tengo pero te juro que te quiero de verdad y estoy arrepentido de esa mierda. Ahí llevábamos dos o tres semanas pero no es excusa. Lo siento, tendría que haberlo contado». Sin embargo, esto no convenció a la tentadora.

«He estado 5 años con una persona mentirosa que se ha reído de mí y cuando yo terminé esa relación nunca he vuelto a confiar en nadie, excepto en él. Por eso tenía miedo a tener pareja, por miedo a que me volviesen a fallar. Lo único que le pedí y lo que le dije fue que jamás iba a pasarle por alto una infidelidad. Que si iba a hacerlo por favor antes me mandase cualquier mensaje y me dejase. Que me daban igual las maneras pero que lo hiciese», respondió, asegurando que había roto toda su confianza.

La isla de las tentaciones 7 termina con una nueva infidelidad que podría romper de nuevo una de las parejas de la edición.