Así es la nueva vida de Nacho Cano tras años lejos de Mecano

‘Mi casa es la tuya’, el programa que Bertín Osborne presenta en Telecinco, le ha dado voz a Nacho Cano y el artista ha sido más sincero que nunca. Ha explicado cómo es su vida después de abandonar Mecano, incluso le ha dedicado unas palabras a su hermano. En esta ocasión sí ha contado la verdad. Bertín avisó a sus espectadores de que tenía entre manos una entrevista bomba. Recordemos que ‘Mi casa es la tuya’ volvió de la mano de Jesulín de Ubrique, pero Osborne recordó que la intervención de Nacho Cano también era muy especial. No ha defraudado a nadie.

Lo primero que debemos saber es que el integrante de Mecano sigue siendo un artista de primera categoría. Ha quedado demostrado que no necesita el apoyo de ningún grupo para brillar encima de los escenarios. Está detrás de espectáculos muy importantes. Ha sabido gestionar bien la fama que ganó gracias a su grupo musical. Su vida está llena de secretos que poco a poco van viendo la luz. Nacho le ha confesado a Bertín cómo fue su noviazgo con Penélope Cruz.

La nueva vida de Nacho Cano

El cantante ha empezado hablando de su pasado. Bertín le ha preguntado por su romance con Penélope Cruz y él ha reconocido que es completamente cierto. “Quería hacer el vídeo de ‘La fuerza del destino’ y un amigo mío fotógrafo me dijo que me lo hacía. Él hizo un casting de chicas jóvenes que empezaban y apareció Penélope. Yo le dije que iba a ser la actriz más importante del mundo”, ha explicado en ‘Mi casa es la tuya’. Reconoce que Mecano le ha dado grandes alegrías, pero no lo echa de menos porque ahora tiene otra vida y también es muy feliz.

“No echo de menos nada porque mi vida sigue siendo muy interesante a día de hoy. Siempre pienso que lo mejor está por llegar. Recuerdo esos años con mucho cariño porque nos queríamos mucho y nos llevábamos bien. Es algo que luego ya no fue así”, ha explicado. En este momento ha recalcado que Mecano desapareció porque su hermano, el artista José María Cano, así lo decidió. “Cada uno nos fuimos a un sitio e hicimos nuestros proyectos. Un día mi hermano dijo que el grupo se había acabado y hasta hoy”.

Su relación con José María Cano

Nacho sabe que ha llegado el momento de contar la verdad, quiere sincerarse con el público y que todo el mundo descubra lo que pasó. Bertín le ha preguntado por su relación con José María y él se ha sincerado. El paso del tiempo ha deteriorado el vínculo fraternal, pero cuando eran pequeños sí se llevaban muy bien. Tenían una vida en común y ahora cada uno tiene la suya. “Mi hermano y yo vivíamos en la misma habitación toda la infancia y nos llevábamos bien”.

Sale a la luz toda la verdad

La entrevista que le ha hecho Bertín Osborne ha puesto de manifiesto una realidad que Nacho había estado escondiendo por prudencia. No tiene buena relación con su hermano, pero sí con Penélope Cruz, a quien le ha dedicado unas bonitas palabras. También ha explicado el motivo por el que no echa en falta nada de Mecano. Ahora también tiene proyectos importantes. Sabe que el público valora su talento.