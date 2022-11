Así fue la primera entrevista de José Fernando en Sálvame Deluxe

La familia de Ortega Cano ha estado en boca de todo los últimos meses, es una de las familias más mediáticas de la pequeña pantalla y hemos podido ver a gran parte de la misma sentada en los platós en alguna que otra ocasión. José Fernando Ortega ha sido de los más discretos y poco se sabe de su vida privada, además, en 2017 ingresó en el Centro San Juan de Dios de Ciempozuelos para rehabilitarse y se alejó completamente de la fama y las cámaras.

La entrevista a José Fernando Ortega Cano en ‘Sálvame’

Optó por el silencio para recuperarse en 2017, pero antes sí que lo pudimos ver en algunas entrevistas en revistas o programas de televisión. Su primera entrevista en televisión tuvo lugar en ‘Sábado Déluxe’ y fue en 2012. Su aparición fue más que sonada y en ella, habló de algunos temas polémicos en su familia y se sinceró sobre la relación que mantenía con su padre, José Ortega Cano.

En su aparición en pantalla comentó que habían tenido un momento de tensión, pero que las cosas iban mejorando y la situación empezaba a reconducirse en la familia. «Tuvimos una discusión y se dicen cosas que no quieres decir. Fue un fallo y ya está arreglado» explicaba José Fernando en plató. Además, no faltaron las dudas sobre su brazo escayolado en ese momento, pero él señaló que su lesión no tenía nada que ver con la discusión con Ortega Cano, sino que se la hizo por un puñetazo.

Su relación con Ana María Aldón

Otro de los temas a debate en esa ocasión fue su opinión sobre la llegada de Ana María Aldón a la familia. En 2012, Ana María Aldón acababa de unirse a la familia y había opiniones dispares sobre la relación. José Fernando no dudó en demostrarle su apoyo «Con Ana María, la relación es muy buena. Es muy adorable y amiga de sus amigos. Me parece bien que tenga amor porque lo estaba pasando muy mal y ahora tiene su refugio. La idea de que vaya a tener un hijo me hace feliz». Unas palabras más que tiernas para la recién llegada a la familia de los Ortega.

No toda la familia tuvo la misma acogida para Ana María Aldón, la familia tenía un ojo en ella y algunos pensaban que podría haber cierto interés económico en la relación que justo que forjaba. Además, la idea de que ella fuera a tener un hijo con Ortega Cano no estuvo libre de polémica y sobre todo, sorpresa. Por su parte, la pareja se tomó la llegada de este nuevo integrante con mucha alegría y amor, un sentimiento que parece que José Fernando también compartía, feliz de ver esta nueva relación surgir.

Fue una entrevista sonada y siendo uno de los miembros más discretos, no dudó en hablar de su hogar. Si lo volverá a hacer después de su recuperación o seguirá optando por mantener un perfil bajo frente a los medios, aún está por ver. Por el momento, parece que la fama no es su principal objetivo y se ha mantenido todos estos años alejado de las entrevistas, las cámaras y los platós.