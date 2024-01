Así es Esmeralda Moya: la actriz y modelo española que participa como invitada en ‘Pasapalabra’

Eva Hache, Ismael Serrano, Jordi Évole y Esmeralda Moya son los nuevos invitados de ‘Pasapalabra’. El caso de Esmeralda es muy concreto porque no es la primera vez que coincide con Roberto Leal, ya ha participado en el programa en anteriores ocasiones y siempre ha obtenido unos resultados excelentes. A sus 38 años, esmeralda ha tenido la suerte de firmar grandes contratos que han consolidado su trayectoria artística.

Muchos recuerdan a Esmeralda por su papel protagonista en ‘Los Protegidos’, pero lo cierto es que lleva años triunfando como actriz. De hecho ha estado en serie es tan importantes como ‘Servir y proteger’. Ahora llega a Antena 3 dispuesta a ofrecer su mejor versión y con un objetivo muy claro: ayudar a los concursantes a ganar el premio final.

Esmeralda llega a ‘Pasapalabra’ en un momento clave

Esmeralda Moya estará con Roberto Leal en un momento decisivo porque cada vez falta menos para conocer quién es el nuevo ganador de ‘Pasapalabra’. Lo cierto es que el listón está muy alto. El último que consiguió completar ‘El Rosco’ fue Rafa Castaño, quien terminó convirtiéndose en una estrella muy cotizada dentro de la crónica social. Tanto es así que terminó ocupando una portada en la revista ‘Lecturas’ porque salió a la luz con quien compartía su vida sentimental.

La artista tiene una oportunidad perfecta para dar a conocer sus nuevos proyectos, pues el concurso de Roberto Leal es uno de los formatos más seguidos de la pequeña pantalla. Tiene una audiencia media de un 18% de share, eso quiere decir que es el programa más visto de su franja horaria. De ahí que el fichaje de Esmeralda Moya haya causado tanta repercusión.

El pasado de Esmeralda Moya como modelo

Ahora está muy centrada en su carrera como actriz, pero Esmeralda Moya no empezó a trabajar en el mundo del espectáculo dentro de esta profesión. La joven se estrenó cuando solo tenía 16 años mediante una sesión de fotos. Esta sesión le catapultó a lo más alto y le posicionó como una modelo muy cotizada, tanto es así que su nombre empezó a sonar con fuerza fuera de España y ha vivido en: París, Londres, Milán, Nueva York y Tokio. Sin embargo, se dio cuenta de que lo verdaderamente importante para ella era entretener a la audiencia con su talento encima de los escenarios, por eso dio un cambio de rumbo.

Esmeralda se instaló en Madrid y se matriculó en la prestigiosa Academia de Cristina Rota. Cuando terminó sus estudios no tardó en recibir una propuesta interesante. Corría el año 2006 y le ofrecieron formar parte de la serie ‘Circulo Rojo’, una producción que se emitía en Antena 3 y que narraba la historia de tres mujeres que habían sufrido una agresión sexual.

La verdadera ilusión de Esmeralda Moya

A pesar de que ha recibido propuestas de muchos tipos, lo que verdaderamente le gusta a Esmeralda es actual. En una entrevista que dio en ‘Diez Minutos’ después de participar en ‘Servir y proteger’ explicó cuál era su gran pasión. «Lo que más me gusta de mi profesión es encarnar diferentes papeles y dar vida a personajes con vidas y súper dispares. Y también me gusta la sensación de felicidad que siento cuando entro en plató o recibo un guion nuevo de la serie. Y lo que menos me gusta de mi profesión son las esperas, aunque con el tiempo aprendes a ser paciente y entender que todo tiene su momento».

No obstante, la curiosidad del artista no tiene límites, por eso ya ha estado en ‘Pasapalabra’ e incluso se atrevió a formar parte de ‘El Cazador’. Es decir, ha puesto a prueba a su agilidad mental en más de una ocasión y de un momento a otro se ha posicionado como una de las estrellas mejores valoradas de la crónica social.

Lo mejor de Esmeralda es que tiene en cuenta su pasado e insiste en que no ha olvidado a ninguno de los personajes a los que ha dado vida, pues considera que todos le han aportado algo y se niega a dar carpetazo a una trayectoria que ha empezado desde la nada. «Recuerdo todos con mucho cariño y de todos he aprendido. Podría decir: ‘Los Protegidos’, ’90-60-90′, ‘Tierra de Lobos’ o ‘La verdad’, pero sinceramente, he sido muy feliz en todas las producciones donde he trabajado y guardo de cada una de ellas un accesorio o complemento de cada personaje», contestó cuando le pidieron que eligiera uno de sus trabajos.

Poco a poco se ha dado a conocer y ha mostrado su faceta más personal. Ahora tiene una oportunidad perfecta para mostrar su cara más desconocida en el concurso presentado por Roberto Leal.