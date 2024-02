Así es por dentro la impresionante casa de Dulceida en Madrid

Dulceida se considera mucho más que una creadora de contenido. Insiste en que es empresaria y por eso toma decisiones tan variadas cómo cambiarse de casa o mudarse con su mujer de forma definitiva. Todo esto lo cuenta a través de las redes sociales. Insiste en que siempre va con la verdad por delante. A mediados de 2023 se dio una segunda oportunidad con Alba Paul, después de haber estado un tiempo separadas. Solucionaron sus diferencias y volvieron a ser pareja, pero cada una vivía en su casa. Dulceida insiste en que necesitaban su propio espacio e ir poco a poco, pero ahora los fantasmas forman parte del pasado y las influencers han iniciado una nueva aventura.

Dulceida, cuyo verdadero nombre es Aida Domènech, ha compartido este proceso en sus redes sociales y por eso se considera una buena profesional. «Al final creo que lo importante es siempre hacer lo que te gusta y tengo la suerte de que mi trabajo es como tener muchos trabajos a la vez. Entonces, mi sueño era ser actriz, ahora he hecho mi primera película. Al final soy empresaria y eso tiene muchas facetas y es maravilloso. Estoy todo el rato en un constante crecimiento en todos los sentidos», comenta en una de sus entrevistas más recientes.

La influencer vivía en Barcelona, muy cerca de su empresa, una agencia de representación que se dedica a aumentar la influencia de ciertos profesionales que trabajan en Instagram y otras plataformas. Sin embargo, tiene la libertad de moverse de una ciudad a otra porque le ofrecen proyectos por toda España, por eso pasará una temporada en Madrid.

La nueva casa de Dulceida es de alquier

Como todo el mundo sabe, Dulceida no deja nada a la improvisación y se ha esforzado mucho por decorar su nueva casa. Una casa que está situada en el centro de Madrid. Es alquilada y de momento pasará allí una larga temporada junto a Alba Paul. Las influencers han abierto las puertas de este piso y todo el mundo ha podido confirmar su buen gusto. La propiedad se caracteriza por tener espacios muy abiertos. Está decorada en tonos claros, aunque hay algunos toques de color, como por ejemplo en la cocina. Uno de los aspectos más llamativos es que la cocina está unida al comedor y únicamente hay unas vigas de madera para separar ambas zonas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Aida Domenech (@dulceida)

Dulceida es una de las primeras influencers de nuestro país. Tiene mucha experiencia creando contenido y estudia la situación antes de dar ningún paso. Por eso ha recalcado que tanto ella como su mujer «están encantadas» viviendo en Madrid. Su nueva casa también será su lugar de trabajo, por eso prefiere tener «todo despejado» y poder grabar de una forma más cómoda. Lo cierto es en el salón únicamente hay un sofá de gran tamaño y una mesa. En frente está el televisor, ubicado en una estantería donde la empresaria ha colocado algunos recuerdos.

Hay vigas por todo el pasillo que le dan un toque muy acogedor al piso, un piso que tiene un objetivo muy claro. «Aquí seguiremos creando nuestra historia», declara Aída. Y añade: «Estamos in love».

Una habitación con baño de diseño

Dulceida y Alba Paul se han decantado por crear zonas donde predomina la libertad visual. Una de las estancias más acogedoras es el dormitorio, que está decorado en blanco y madera. Lo más original es la pared, un muro de ladrillo visto que aporta un extra al inmueble, pues lo hace mucho más atractivo. Dentro de esta habitación hay un baño de diseño que cuadra perfectamente con el ambiente.

Seguidamente encontramos la zona preferida de Dulceida: un vestidor de gran tamaño que está ordenado por colores y estilos. Recordemos que esta parte es muy importante para la empresaria porque la vestimenta es una de sus herramientas de trabajo.

La exposición a la que está sometida

Dulceida grabó un documental que se emitió en Amazon Prime, proyecto que tenía como objetivo que el público conociera la cara más amable de la influencer. El problema es que no todo el mundo supo entender esta serie, por eso su protagonista terminó recibiendo tantas críticas. Sin embargo, en la actualidad considera que todo esto es parte del pasado, de ahí que haya decidido abrir las puertas de su casa y seguir generando el mismo tipo de contenido.

«En el peor momento de mi vida hubo un montón de chicas que criticaron sin saber nada de mi vida», comenta cuando le preguntan por los ataques que recibió tras el estreno de ‘Dulecida. Al desnudo’. «Al final son chicas que tienen bastantes problemas y empezaron con un ‘hate’ en el peor momento de mi vida. En ese momento me hizo mucho daño. Es fuerte ver como personas que no te conocen y no saben nada realmente nada de ti, más allá de lo que pueden ver en redes, te pueden hacer tanto daño, pero creo que es normal que te afecte».

Afortunadamente la catalana ha conseguido sacar un aprendizaje de esta mala experiencia. Insiste en que después del documental pasó una mala época porque estuvo separada de Alba, pero ahora vuelven a estar juntas y han decidido exprimir al máximo su estancia en Madrid gracias al piso que han alquilado.