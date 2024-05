Así es Blanca Manchón, la concursante de ‘Supervivientes 2024’

Blanca Manchón nació el 6 de marzo de 1987, así que tiene 37 años y se ha convertido en una de las famosas más destacadas de la última edición de ‘Supervivientes’. Por cierto es que su trayectoria deportiva está repleta de éxitos. La windsurfista cuenta en su palmarés con varias medallas en competiciones internacionales, pero descuidado su faceta internacional. Es madre de una familia con tres hijos y actualmente comparte su vida con Manuel Halcón, aunque no es su primer marido. Ya ha estado casada con el surfista Stephen Gallop. A pesar de ser muy reservada con su vida íntima, hay cuestiones que han terminado viendo la luz.

Stephen Gallop tiene orígenes británicos, pero se ha asentado en Cádiz, donde lleva una trayectoria que está completamente alejada de los focos. No obstante, solo hace falta bucear en sus redes sociales para darse cuenta que el deportista no sigue a Blanca. Todo hace pensar que entre ellos no hay un contacto fluido, aunque tienen un vínculo en común que no desaparecerá nunca.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Manuel Halcón (@manuelhalcon)

Sin salir de las redes sociales, hay que destacar que la concursante de ‘Supervivientes’ tiene un perfil conjunto con Manuel, quien es su marido desde 2016. La cuenta se llama @padresdedragones y tiene como objetivo reflexionar sobre la paternidad y publicar contenido relacionado con los pequeños de la casa. Tanto Manchón como su marido cuentan su día a día: las aventuras del colegio de sus hijos, sus excursiones al médico, las compras que hacen en familia y el tiempo que pasan jugando todos juntos.

El esfuerzo que ha hecho Blanca Manchón

Blanca Manchón es deportista profesional e insiste en que ha tenido que hacer grandes esfuerzos para compaginar su profesión con su faceta de madre. Ha aprovechado su altavoz público para dar visibilidad a este conflicto personal, pues es el mismo al que tienen que enfrentarse muchas mujeres. Ella ha hablado del deporte porque es el sector que controla, pero es algo que extiende a todos los ámbitos.

«Compaginar la maternidad con el deporte profesional es bastante difícil. Creo que todavía nos queda un pasito más para que todo pueda fluir y nosotras podamos tener nuestra cabeza 100% enfocada en nuestro trabajo, en nuestra disciplina, en nuestro deporte, sin tener que hacer un Tetris total con tu familia, ya que, generalmente, se viaja mucho. En mi caso, es un deporte muy caro que me costea la Federación y, gracias a mis resultados, tengo las becas ADO que me ayudan y puedo llevarlo todo para adelante», comenta cuando le preguntan por el cuidado de sus hijos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ️️B L A N C A 👱🏼‍♀️️💪🏼 (@blancamanchon)

En 2017 se proclamó campeona del mundo de windsurf por sexta vez. Esto quiere decir que no ha dejado de luchar hasta conseguir su objetivo. Blanca es una mujer con muchos sueños y no tiene ningún problema en decirlo.

¿Cuál es el sueño de Blanca?

Blanca está destacando en ‘Supervivientes’ por ser una persona muy sincera. No tiene ningún problema en poner las cartas encima de la mesa cuando considera que debe dar un paso adelante. En 2020, después de la pandemia, declaró que quería conseguir un puesto importante en los Juegos Olímpicos de Tokio, de hecho durante el confinamiento estuvo entrenando.

«Mi sueño es conseguir lo único que no he cumplido en mi carrera deportiva que es esa medalla en unos Juegos Olímpicos. Está siendo un año bastante complicado y siempre pienso que todo pasa por algo, así que creo que los Juegos Olímpicos de Tokio van a ser unos Juegos muy especiales, muy emocionales, muy diferentes», declaró en una entrevista. En la actualidad, Manchón se ha hecho un hueco en la pequeña pantalla, pero su objetivo no es quedarse en el mundo del espectáculo porque quiere seguir creciendo en su profesión. Ese es su verdadero reto.

La otra pasión de Blanca Manchón

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ️️B L A N C A 👱🏼‍♀️️💪🏼 (@blancamanchon)



Dejando a un lado su paso por ‘Supervivientes’ y su impecable recorrido deportivo, Blanca es una mujer entregada a sus amigos y le encanta disfrutar de la Feria de Sevilla. Es muy habitual verla por allí, aunque este año no ha podido asistir porque estaba en Honduras. Todo el que conoce a Manchón, como por ejemplo la colaboradora y periodista Beatriz Trapote, insiste en que es una persona excelente. Tiene muy buena fama en su profesión y cada vez gana más peso de cara al público.

Haciendo un repaso de sus redes sociales nos damos cuenta de que su vida privada está repleta de detalles llamativos. Por ejemplo, cuando se casó con su segundo marido organizó una fiesta por todo lo alto en Tarifa. El evento fue muy especial y estuvo marcado por el ambiente distendido, tanto es así que Manuel Halcón iba con zapatillas.