Almudena Cid es la nueva invitada de ‘Paspalabra’: así es su vida ahora

‘Pasapalabra’ ha confirmado una de las noticias más esperadas: Almudena Cid regresa al programa en calidad de invitada. Su participación es muy especial porque este concurso originalmente pertenecía a su exmarido, el famoso presentador Christian Gálvez. La relación terminó a finales de 2021 y la ruptura estuvo cargada de polémica porque Christian no tardó demasiado en empezar una nueva aventura sentimental. El comunicador siempre fue discreto con su vida privada, pero después de enamorarse de Patricia Pardo su comportamiento dio un giro de 180 grados.

Almudena Cid se convirtió en la víctima de esta historia. No fueron pocos los que acusaron a Christian Gálvez de haber llegado demasiado lejos, pues le dedicaba muchos mensajes públicos a Patricia cuando su ex no lo estaba pasando bien. Sin embargo, todo esto forma parte del pasado y Almudena insiste en que no quiere vivir con rencor. De hecho ahora está enamorada de Gerardo Berodia. Durante un tiempo intentó mantener este romance en secreto, pero es un rostro muy mediático y terminó saliendo a la luz.

La pareja actual de Almudena Cid

Almudena Cid reconoce que se ha esforzado para volver a creer en el amor. Después de separarse de Christian Gálvez atravesó una etapa complicada e incluso tuvo que pedir ayuda. Sus seres queridos estuvieron muy preocupados y no se separaron de ella. Afortunadamente ha logrado dejar esta etapa atrás y en la actualidad mantiene una relación sentimental estable con Gerardo Berodia. La exgimnasta explicó en una de sus entrevistas el motivo por el que no quería decir que tenía un nuevo novio.

«Ahora me cuesta mucho decir que tengo una relación porque en estos momentos estoy colocando mi vida y colocándome en el mapa», dijo exactamente. Por suerte, Gerardo le ha enseñado a creer en las segundas oportunidades y en estos momentos atraviesa una etapa plena. Tanto es así que ha tenido fuerza para emprender un proyecto que llevaba tiempo teniendo en mente. Almudena ha escrito un libro titulado ‘Caminar sin punteras’ que está siendo un éxito y contará muchos detalles de este manuscrito en ‘Pasapalabra’.

¿Por qué no quiso tener hijos?

Almudena Cid se quedó realmente sorprendida cuando Christian Gálvez anunció que iba a ser padre al lado de Patricia Pardo. La presentadora dará a luz a principios de 2024, así que Christian está a punto de cumplir su gran sueño. Uno de sus objetivos era tener descendencia y Almudena no se atrevía a dar el paso final, de hecho ese fue uno de los motivos de la ruptura.

La ruptura de Christian Gálvez y Almudena Cid

Almudena Cid ha sido muy cauta a la hora de hablar de su proceso de separación, pero sus declaraciones son muy significativas. Después de confirmar su historia de amor con Gerardo, aseguró que lo único que estaba buscando era tranquilidad.

«En una pareja ahora lo que busco es transparencia y comunicación. Yo lo que noto ahora es que si estoy mal lo digo», empezó diciendo. Y añadió: «No me lo trago ni lo evito. Sentir que si un día me confundo porque me he organizado mal, lo vea como algo anecdótico y nos podamos reír de eso. Solo pido no vivir en tensión».