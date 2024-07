La alerta de Roberto Brasero sobre el verano que ha puesto los pelos de punta a media España

Media España está con los pelos de punta después de la alerta sobre el verano que ha lanzado Roberto Brasero. Este experto no duda en poner un poco de luz ante un túnel que hemos visto inundarse de DANAS. En estos últimos días del mes de junio en el que las lluvias y el descenso de las temperaturas que provocan se han acabado convirtiendo en tendencia. Una situación de marcada anomalía que nos ha alejado de lo que sería normal para esta época del año.

Expertos como Roberto Brasero tienen la solución ante algunos detalles que han acabado siendo los que marquen una diferencia importante. Habrá llegado el momento de empezar a pensar en esas vacaciones que tenemos por delante y que pueden acabar generando la estabilidad que necesitamos. Ese sol y playa que tanto esperaríamos quizás acabe teniendo los días contados. Se acerca un cambio que puede marcar los primeros días de julio y para el que los expertos tienen una explicación. Si aún no has hecho las maletas, toca prepararse para hacerlas, esto será lo que nos está esperando en cuestión de hacerlas.

El verano que nos espera

Este verano las temperaturas y las lluvias están siendo noticia, nada más entrar en esta estación nos hemos dado cuenta de todo lo que nos genera esta época del año. A estas alturas el año pasado ya habíamos vivido varias alertas por calor extremo, algo que durante estos días parece que nos hemos librado.

Es importante estar pendiente de un cielo que nos ha alejado de algo que sería habitual y que quizás nos cueste un poco más de atender. Justo en una serie de elementos que serán los que nos acompañen en estas jornadas. Hemos visto llegar el aumento de las temperaturas en unos días en los que parecía que todo cambiaba y lo que está por llegar parece que acabará siendo un problema para todos.

Estas DANAS han hecho que el verano retrase un poco su llegada en unos días que quizás nunca hubiéramos esperado, pero son una realidad durante las primeras jornadas del mes de julio. Si estás pensando en lo que está por llegar quizás te acabe sorprendiendo, se avecinan algunas situaciones inesperadas que pueden darte una alegría o no. No te despidas del verano aún, quizás acabes viendo como llega a gran velocidad y sin esperarlo.

Roberto Brasero pone los pelos de punta a media España con su alerta

Desde Antena 3, Roberto Brasero y los expertos del tiempo no dudan en advertir que es lo que nos espera, después de estas subidas y bajadas de las temperaturas. Roberto Brasero en su visita a ‘El Hormiguero’ afirmó que: «Julio es muy cálido, agosto es muy cálido, pero también junio iba a ser muy cálido y no lo está siendo. Es más, puede ser que acabe siento el primero que no bate récord de calor desde abril de 2022. Es decir, 15 meses seguidos batiendo récord de calor y este junio puede que no. Este calor tampoco es lo normal».

Algo que se relaciona con la previsión de los expertos de Antena 3: » Tras el paso de la DANA, explica el portavoz, «ya hablaremos de un final de semana, comienzos de la próxima semana, con temperaturas ya altas que podrán superar los 34ºC a 36ºC en el centro y sur de la Península». A pesar de que puedan bajar las temperaturas la próxima semana, del Campo avisa que «en general, para los tres meses que componen el verano, está previsto que se trate de una estación muy cálida. Más cálida de lo que habitualmente lo es de por sí en España». De esta forma, sitúan datos de la AEMET, que el verano de este año podría encontrarse entre el 20% de los más cálidos registrados. Datos que también podrían afectar a las precipitaciones ya que el trimestre podría ser más seco de lo habitual, sobre todo en zonas del norte peninsular y del interior».

Los expertos no dejan lugar a dudas: «Durante esta semana el calor veraniego, que muchos echan de menos, regresará. Hoy de momento suben las temperaturas en el oeste y el centro de la Península con temperaturas que rozarán los 34ºC en Badajoz; y los 30ºC en Córdoba, Ourense, Zamora y Madrid. Las más altas se esperan en Murcia con 37ºC. Las máximas descienden en el Mediterráneo con valores de unos 25ºC en Valencia, y Barcelona. El ambiente fresco se mantiene en el extremo norte, no pasarán de los 22ºC a orillas del cantábrico». Por lo que tocará preparar el bañador y los elementos veraniegos para descubrir de nuevo lo mejor de esta estación del año. Si no has hecho la maleta, ahora sí, debes prepararla para el calor.