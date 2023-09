Aitana se encara con el padre de una fan por no quererse hace una foto: «Te pido que tengas respeto»

La famosa cantante Aitana Ocaña vivió un desagradable momento este miércoles con el padre de una fan cuando este intentó que la celebridad se hiciera una foto con su hija. La artista, que se encontraba en las puertas de un estudio de televisión, propuso una instantánea grupal con el resto de seguidoras que estaban allí porque tenía prisa para entrar al programa. Este gesto no le pareció bien al hombre que la insultó llamándola «mierdera» y «asquerosa».

«Sólo te pido que tengas un poco más de respeto», dijo Aitana mientras el padre se justificaba diciendo que «la otra vez nos hiciste lo mismo». «Ya pero yo siempre que puedo me paro lo único que pido es que tengáis un poco de respeto porque eso no está bien que lo digáis. Porque yo siempre que me pide alguien una foto, siempre que estoy en la calle o lo que sea, siempre se la hago. Jamás digo que no», dijo la artista a la vez que el padre de la fan se disculpaba: «Vale pues te pido perdón».

Acto seguido Ocaña se hizo varias fotos con las jóvenes y después se dirigió al edificio donde se iba a grabar El Hormiguero, programa presentado por el periodista Pablo Motos en el que ella era la invitada.

La reacción de la cantante, que fue recogida en video, se ha hecho viral en redes sociales donde ha alcanzado más de 100 mil visualizaciones y cientos de reacciones de internautas que han comentado la situación. «¿En qué momento se ha normalizado que un famoso se tenga que hacer fotos con todos los fans? ¿En qué momento un fan se ve en la condición de exigir de manera déspota la foto a un famoso? ¡Andá pa allá bobo!», ha comentado un usuario. «Lo que tienen que aguantar la gente que es famosa… la gente los trata como si fueran de su propiedad cuando siguen siendo personas como el resto…», ha escrito otro.

