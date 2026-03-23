La AEMET revienta la Semana Santa y avisa: nieve, lluvia y una masa de aire que va a dejar frío invernal

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ya lanza sus primeras alertas para esta Semana Santa y el panorama no es el que se esperaba. Han anunciado lluvias, posibles nevadas y una gran bajada de las temperaturas que podrían dejar un ambiente más propio del invierno que de primavera. Además, esto podría fastidiar los planes de muchas personas.

Cambio de tiempo

La AMET apunta para esta Semana Santa un giro importante en la atmósfera. Tras varios días de estabilidad y con temperaturas bastante altas, se espera la llegada de aire frío que provocará un descenso térmico, especialmente en el norte y el este peninsular.

Este cambio coincide con los días de Semana Santa, afectando a las procesiones, a los desplazamientos y eventos al aire libre.

Lluvias en varias zonas

Las precipitaciones serán las grandes protagonistas en muchas zonas de la región. Según las primeras previsiones, las lluvias podrían concentrarse en el norte, el área mediterránea y los archipiélagos, mientras que las otras zonas tendrían unas temperaturas más estables.

Además, la primavera es una época especialmente inestable en España, donde los cambios de tiempo pueden producirse rápidamente en cuestión de horas.

Posibles nevadas

Otro de los factores que preocupan es la posibilidad de nieve en las zonas de montaña. Ya se han registrado episodios recientes con nevadas en cotas relativamente bajas, lo que refleja la presencia de aire frío.

Si esta tendencia se mantiene, no se descarta que haya nieve en sistemas montañosos durante algunos días de la Semana Santa.

Un patrón habitual

Aunque el titular pueda sorprender, lo curioso es que la lluvia es bastante frecuente en estas fechas. Los datos históricos indican que en muchas zonas de España llueve en algún momento de la Semana Santa en la mayoría de los años.

Esto se debe a que coincide con la fase de transición entre el invierno y la primavera, que se caracteriza por una gran variabilidad atmosférica.

Por ahora, la recomendación de los expertos es seguir atentos a las actualizaciones de la AEMET, ya que el tiempo podría cambiar rápidamente en los próximos días.