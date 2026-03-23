Una histórica cofradía de Sagunto (Valencia) rechaza por tercera vez incluir a las mujeres como cofrades

La Cofradía de la Purísima Sangre de Jesucristo, de la localidad de Sagunto, en Valencia, ha rechazado por amplia mayoría la participación de las mujeres en las procesiones de Semana Santa. En una votación, celebrada la tarde de este domingo, los sufragios en contra de incorporar a la mujer han sido 267, frente a los 114 que sí aceptaban su incorporación. La Cofradía de la Purísima Sangre de Jesucristo es una entidad fundada en 1492. Es decir, el mismo año del descubrimiento de América.

Sagunto es la capital de la comarca valenciana de Campo de Murviedro. Cuenta con más de 73.000 habitantes. Se trata del décimo municipio más poblado de la Comunidad Valenciana. Su Semana Santa cuenta con la declaración de interés turístico nacional. La decisión de la cofradía antes citada pone en riesgo esa declaración, porque el Gobierno valora desde febrero si hay indicios suficientes respecto a la discriminación de mujeres como para retirar esa declaración.

No obstante, el resultado de la votación de este fin de semana pone en serio peligro la continuidad de la categoría de fiestas de interés turístico nacional para la Semana Santa de Sagunto, ya que el Ministerio de Industria y Turismo investiga actualmente una queja por la discriminación de mujeres. La votación se ha producido en la antesala del inicio de la Semana Santa, que dará inicio este 29 de marzo.

El precedente de esta votación hay que buscarlo hace cuatro años. En 2022, los cofrades decidieron continuar como una agrupación conformada exclusivamente por varones. Entonces, fueron 239 los votos en contra de la incorporación de las mujeres, 28 menos que ahora. Y 125 los favorables, 11 menos que este fin de semana. La iniciativa de llevar al proceso de votación fue entonces puesta en marcha por una parte de la propia confradía, que logró reunir más de un centenar de firmas para promover un cambio en los estatutos.

La controversia es, sin embargo, anterior. En concreto, tiene su origen en 1998. Este último es el año en que una mujer quiso incorporarse a la citada cofradía. El padre de la chica recogió en aquel tiempo firmas para que tanto su hija como otras mujeres pudieran sumarse a la cofradía antes citada. También, sin éxito.

La decisión de los cofrades aumenta el pulso entre la Cofradía de la Purísima Sangre de Jesucristo y el Gobierno. Para los primeros, se trata de una cuestión relacionada con la tradición. En tanto que para el Ejecutivo puede suponer un quebranto de la orden que regula las declaraciones de interés turístico nacional. Declaración que ahora está en el aire.