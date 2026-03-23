España entra en fase de incertidumbre meteorológica: Meteored le da la razón a la AEMET y confirman el giro brusco que nos espera

Meteored da la razón a la AEMET y confirma el giro brusco que nos está esperando, será mejor que nos empecemos a preparar ante una gran incertidumbre meteorológica. Estaremos pendientes de un cambio de tendencia que puede ser esencial, en estos días en los que todo puede ser posible, estaremos a merced de un cambio que puede ser significativo en estas próximas horas. Tocará saber en todo momento qué puede pasar en esta fase de incertidumbre meteorológica.

Estos días en los que el tiempo puede acabar siendo protagonista, todo llegará a toda velocidad y con la mirada puesta a una primavera que puede traernos más de una sorpresa. En estas jornadas en las que tendremos que mirar al cielo, para ver llegar una situación del todo inesperada. Estaremos muy pendientes de un cambio de ciclo que, sin duda alguna, puede acabar convirtiéndose en algo más. En un giro destacado de guion que podría acabar tirando por tierra estos planes que hasta el momento no sabíamos que podríamos tener por delante y que pueden ser esenciales.

Entra España en la fase de incertidumbre meteorológica

La incertidumbre meteorológica ha llegado a España, estamos ante una serie de cambios que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada, en estos días en los que quizás cada elemento cuenta y lo hace de una manera que hasta la fecha no sabíamos.

Estaremos pendientes de un cielo que puede dejarnos unos registros y unos datos que quizás hasta el momento no pensábamos que podría llegar. Este año hemos visto la influencia de una serie de cambios que han ido llegando a toda velocidad y que, sin duda alguna, acabarán marcando una diferencia importante.

Será el momento de pensar en todo lo que puede pasar en estas próximas jornadas que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante, con ciertas novedades que pueden llegar a toda velocidad y que, sin duda alguna, deberemos tener en mente.

España parece que entra en una nueva fase que puede acabar siendo el que nos marcará de cerca, con la mirada puesta a un giro radical que, sin duda alguna, puede acabar siendo el que aparecerá en estos días próximos. Parece que el tiempo quiere darnos más de una sorpresa en una Semana Santa que puede traer cambios.

Meteored le da la razón a la AEMET y confirma el giro que nos espera

Los expertos de la AEMET llevan advirtiendo del cambio de tiempo en unos días del año muy señalados que deberemos tener en mente y que pueden ser esenciales. Será mejor que nos empecemos a preparar para una serie de situaciones que pueden ser claves y que, sin duda alguna, deberemos tener en cuenta antes de hacer planes.

Tal y como nos explican desde Meteored: «Therese se disipará progresivamente durante la próxima semana, pero no el patrón de circulación que ha permitido que llegue hasta ahí. Es probable que se produzcan nuevas intrusiones de aire frío y depresiones aisladas se aproximen a la zona peninsular y al Mediterráneo durante los últimos días de marzo, y probablemente los primeros días de abril. Aunque estas borrascas y masas de aire frío son muy difíciles de prever a más de unos pocos días vista, los grandes anticiclones que condicionan su movimiento sí pueden ser relativamente predecibles a plazos mucho más largos. Estos anticiclones evolucionarán conformando distintos tipos de bloqueo con el paso del tiempo: durante los últimos días de marzo se reforzará en el Atlántico favoreciendo el avance de aire frío desde latitudes polares sobre el continente, mientras que a partir de abril parece que volverá a establecerse sobre el norte de Europa, similar a como se encuentra estos días. En cualquier caso, no parece que vayan a desaparecer a corto o medio plazo, por lo que es probable que esta dinámica, muy típica de la primavera y que este año está siendo especialmente marcada, permanezca, extendiéndose probablemente a la Semana Santa».

Siguiendo con la misma explicación: «Al desplazarse y reforzarse el bloqueo en el Atlántico, es probable que a lo largo de la próxima semana se establezca una advección de norte o noroeste sobre este sector del continente. Con el paso de los días, podrá llegar a la Península Ibérica dejando un descenso térmico y algunas nevadas en los sistemas montañosos, imponiéndose la presencia de una masa de aire marítimo polar en toda la región. Esto empezará a notarse especialmente a partir del miércoles, cuando el primer frente frío llegará al norte peninsular. La situación tendrá una evolución muy difícil de prever y también interesante desde el punto de vista meteorológico. El escenario más probable mantiene la dorsal en el Atlántico, muy próxima, y un flujo predominantemente anticiclónico de nortes que mantendrán las temperaturas frías en las península y algunas precipitaciones en zonas de montaña. Poco a poco el anticiclón iría ganando terreno garantizando un inicio de abril con gran amplitud térmica y algunas heladas tardías en el interior».