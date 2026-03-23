El BOE lo confirma: es festivo el Lunes de Pascua, 6 de abril, y alargan la Semana Santa estas comunidades

El lunes 6 de abril será festivo en varias comunidades de España por el Lunes de Pascua, según confirma el BOE. Esto permitirá disfrutar de un puente largo durante la Semana Santa y aprovechar el tiempo al aire libre.

Las comunidades autónomas que tendrán el Lunes de Pascua como festivo son el País Vasco, Navarra, Comunidad Valenciana, Cataluña, Islas Baleares y La Rioja. En estas regiones se ha decretado día no laboral, por lo que podrán aprovechar ese día extra para descansar, para volver de un viaje sin coger tráfico. En las otras regiones sí que es día laborable.

¿Cómo afecta al calendario laboral?

El Lunes de Pascua no solo implica un día libre, sino que afecta de forma directa a la organización de las empresas, tiendas y comercios. Muchos servicios pueden verse reducidos. Los comercios de la hostelería se preparan para una Semana Santa en la que va a haber un aumento del público y, además, con este puente, mucho más.

Turismo y ocio

El puente coincide con la Semana Santa, uno de los periodos más importantes del turismo y calendario español. España, además, cuenta con una gran variedad de turismo, por lo que la gente podrá disfrutar de ciudad, playa o zonas rurales. Aprovechar este festivo permite conocer otros rincones del país, disfrutar de actividades culturales, excursiones al aire libre o disfrutar de tiempo en familia. Las agencias de viaje ya anticipan una gran subida en las reservas.

Planifica tu puente

Es importante planificar el puente con tiempo, ya que cuanto más se espere, los precios suben mucho, por lo que sería perfecto cogerlo con tiempo, que así seguro que se encuentran chollos y ofertas. Por otro lado, es importante cogerlo con antelación, ya que en esos días las reservas aumentan muchísimo, por lo que te puedes quedar sin habitación.