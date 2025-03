La AEMET no se fía y manda un comunicado urgente sobre el fin de las borrascas

Llega un comunicado urgente sobre el fin de las borrascas, la AEMET no se fía y pone las cosas claras. España se prepara para una nueva etapa, después de semanas de lluvias intensas, hemos estrenado la primavera con valores que no son los habituales de esta época del año. En su lugar, debemos sentirnos más parte de un invierno que parece que no nos quiere abandonar. En este inicio de semana después de unos días en los que queremos empezar a pensar en la llegada de una marcada inestabilidad que parece que no nos abandona.

El fin de las borrascas al que nos enfrentamos puede llegar a ser una realidad en estos próximos días. Por lo que, habrá llegado el momento de empezar a llegar en lo que nos está esperando. Para organizar estos días y quizás ver un poco de esperanza en esta primavera que parece que no será como esperábamos. En este camino que iniciamos en esta primavera en la que todo puede ser posible. Desde las lluvias que llegan con fuerza, hasta el marcado descenso de las temperaturas que tenemos por delante. La AEMET lanza un comunicado urgente para aclarar la situación.

No se fía la AEMET

Hemos tenido un fin de semana en el que nos hemos enfrentado a una serie de elementos que han acabado apareciendo de la nada, con importantes novedades que nos han golpeado de lleno. Parecía imposible ver llegar tantas lluvias en una recta final del invierno que parece que no nos ha abandonado del todo.

Por si fuera poco, hemos tenido que ver como llueve sobre mojado, con lo cual, el riesgo siempre acaba siendo mayor. El aumento de esa agua que se acumula peligrosamente en ríos y embalses ha puesto a medio país en alerta, ante una serie de elementos que dependen en gran medida de la previsión del tiempo.

Ese tiempo que puede acabar siendo el que nos ha acompañado en estos días que hemos pasado parece que tendrá una cierta continuidad. Después de una pequeña tregua que hará que nos confiemos un poco. Las borrascas van a seguir llegando, causando estragos, lo peor puede que no lo hayamos visto del todo.

Aunque parece que empiece a salir el Sol, la lluvia y la nieve que se acumulará en las próximas horas puede complicar la situación, la AEMET pide precaución.

Manda un comunicado urgente sobre el fin de las borrascas

El fin de las borrascas parece que está cerca, pero será mejor que no nos confiemos ante lo que está a punto de pasar. Nos enfrentamos a un destacado cambio de rumbo que puede acabar siendo el que nos haga no extremar las precauciones. Lo que nos espera es una borrasca que se marcha y que puede seguir afectando a determinadas zonas de España.

Tal y como explica la web de la AEMET: «El desplazamiento de las bajas presiones hacia el Golfo de Génova unido a la entrada de altas presiones por el oeste irá estabilizando la atmósfera lentamente en la Península. Sin embargo, los restos de la borrasca Martinho mantendrán los cielos muy nubosos con precipitaciones en la mitad norte peninsular. Se prevén más abundantes en entornos de montaña y especialmente en el Cantábrico donde es probable que sean persistentes, siendo en general débiles y ocasionales en el resto. La inestabilidad también afectará a Baleares, con chubascos acompañados de tormenta y ocasionalmente de granizo menudo y con probabilidad de llegar a localmente fuertes. Se darán nevadas en montañas de la mitad norte peninsular y en el este de la meseta Norte, siendo posibles también en montañas del sureste. Son probables los acumulados significativos en el sistema Ibérico, este del Central y cordillera Cantábrica, sin descartarse en el este de la meseta Norte. La cota de nieve se situará en torno a los 1300/1500 metros; más baja al principio, en los 800/1000 m., en el centro norte peninsular. En Canarias, cielos nubosos con precipitaciones débiles en el norte de las islas y poco nuboso al sur».

Siguiendo con la misma previsión: «Las temperaturas máximas descenderán en el Cantábrico, alto Ebro y Melilla, aumentando en el resto. Las mínimas aumentarán en el tercio noroeste, con descensos en Baleares y depresiones del nordeste peninsular y de la mitad sur de la vertiente atlántica. Pocos cambios en el resto. Las heladas seguirán dándose en zonas de montaña de la mitad norte y del sureste, así como de forma dispersa en puntos de ambas mesetas. Predominarán los vientos del oeste y noroeste en la Península y Baleares, en general flojos en interior y moderados en litoral, con posibles intervalos de fuerte en los de Galicia, Cantábrico y Alborán, y con tendencia a amainar. En Canarias soplará el alisio con intervalos de fuerte y rachas muy fuertes en canales, vertientes expuestas y cumbres».