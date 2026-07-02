La AEMET activa las alarmas por calor extremo en España: temperaturas que superarán los 45 grados y noches tropicales generalizadas

Temperaturas que superarán los 45 grados y noches tropicales generalizadas, la AEMET activa las alarmas por calor extremo en España. Los expertos no dudan en determinar lo que está a punto de pasar, en una previsión del tiempo que puede poner los pelos de punta. Un cambio que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno, en estos días en los que realmente cada pequeño gesto cuenta. En estos días en los que realmente tocará saber qué puede pasar antes de salir de casa.

Es momento de estar preparados para unas temperaturas que van a superar las barreras establecidas hasta el momento, con unas cifras de más de 45 grados que pueden llegar a ser las que nos acompañarán en breve. Es hora de conocer en primera persona qué es lo que puede pasar con unas cifras que realmente tocará empezar a prepararse para lo peor. Las cifras nos sitúan en lo peor de una situación que puede complicarse por momentos y que, sin duda alguna, podría acabar siendo lo que nos afectará de lleno en este primer fin de semana de julio.

Las temperaturas que superarán los 45 grados y noches tropicales generalizadas

Superarán los 45 grados unas temperaturas que hasta la fecha no sabíamos que podríamos acabar teniendo por delante. Un cambio de tendencia que puede convertirse en la antesala de algo más, de una manera que podría acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada.

Estas noches que tenemos por delante pueden acabar siendo las que nos acompañarán en estos días en los que quizás hasta el momento no sabíamos que podríamos tener por delante. Un cambio de tendencia que, hasta el momento, nadie más fue capaz de ver.

Es momento de saber qué puede pasar en unos días en los que las temperaturas van a subir hasta unas cifras que realmente pueden poner los pelos de punta. Estamos acostumbrados a que el calor se convierta en una realidad en estos días en los que realmente cada pequeño gesto cuenta y podría acabar generando más de una sorpresa inesperada.

Estas temperaturas por encima de los 45 grados pueden convertirse en la peor de las pesadillas en algunas zonas en las que durante las noches no se bajará de unas cifras que pueden convertirse en un problema.

Activan las alarmas de la AEMET por calor extremo

España se prepara para una nueva ola de calor extremo que sitúa la península en un punto poco común. Lo que podría pasar es un importante cambio que nos acompañará en breve y que nos dará esas temperaturas que nadie hubiera ni imaginado.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Estabilidad atmosférica en la Península, con cielos poco nubosos, despejados o con nubes altas, excepto en el Cantábrico, donde el flujo atlántico dejará cielos cubiertos con precipitaciones, en general poco importantes. También es posible que durante la mañana los cielos estén nubosos y se produzcan precipitaciones en el cabo de la Nao y las islas Baleares más occidentales; asimismo, no no se descarta que durante la tarde se produzcan nubes de evolución en zonas elevadas de la mitad sur, que pueden dar lugar a tormentas y chubascos aislados. En Canarias, intervalos nubosos en el norte de las islas más montañosas y poco nubosos en las orientales y al sur. Son probables las brumas o bancos de niebla matinales en el Cantábrico, Galicia.

Máximas en ascenso en el tercio norte y en descenso en el sureste y Baleares. Mínimas en ascenso en Andalucía occidental y en descenso en la mitad norte y Baleares. Se superarán los 36-39 grados en la meseta sur, Extremadura, Andalucía y, puntualmente, en zonas bajas del prelitoral y litoral Gallego y Catalán; pudiéndose alcanzar 39-41 grados en zonas bajas del Guadiana, Guadalquivir y oeste de Andalucía. Ligeros descensos en Canarias».

Siguiendo con la misma explicación: «Viento en general flojo, puntualmente moderado, con predominio del sudoeste en la vertiente atlántica, rolando a nordeste en la meseta norte al final, del norte en el Cantábrico y Galicia y del sudeste en el tercio oriental, tendiendo a establecerse cierzo en el Ebro y tramontana en Ampurdán. En Canarias, alisio moderado a fuerte con rachas puntualmente muy fuertes en zonas expuestas».

Las alertas estarán activadas: «Temperaturas muy altas en el suroeste peninsular y, puntualmente en el nordeste, así como en zonas bajas del suroeste de Galicia. Rachas muy fuertes en Menorca y en el extremo sur de Andalucía».

Un cambio de tendencia que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a tener en consideración. Es momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a ver en cuestión de horas.