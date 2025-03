Adiós a Jana en Madrid: la AEMET avisa del fenómeno que está a punto de llegar

La AEMET avisa del fenómeno que está a punto de llegar a Madrid, una situación que nos hará decirle adiós a Jana y hola a Konrad. Una nueva borrasca llega a España y lo hace de tal manera que debemos empezar a tener en cuenta, algunos fenómenos que debemos empezar a tener en cuenta. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de empezar a preparar un fin de semana marcado por los cambios que tenemos por delante y que pueden ser fundamentales.

Los expertos de la AEMET no dudan en lanzar una seria alerta ante lo que nos puede estar esperando en estas próximas jornadas. Todo puede ser posible, con algunos cambios que hasta el momento no hubiéramos tenido en cuenta. Llega una situación que puede acabar siendo la que marque un antes y un después. Con una marcada inestabilidad que hasta la fecha no esperaríamos. Estamos en la recta final de un invierno en los que parece que la situación se mueve en dirección contraria, volvemos a lo peor de una temporada que puede ser clave en todos los sentidos.

La AEMET avisa del fenómeno que está a punto de llegar

Los expertos de la AEMET lanzan un importante aviso de lo que está a punto de llegar, un destacado cambio que puede acabar siendo el que nos haga pensar en algo que debemos empezar a ver. Son situaciones que, sin duda alguna, tenemos que ver llegar, de una manera que hasta la fecha no esperaríamos.

Es hora de dejar salir una serie de elementos que pueden acabar siendo los que marcarán una diferencia importante. Estamos ante una serie de cambios que pueden ser los que nos hagan pensar que estamos en pleno invierno. Ante una serie de elementos que pueden acabar siendo los que marquen esta diferencia.

Este fenómeno puede acabar siendo lo que nos haga reaccionar a tiempo y nos lance totalmente a por algunas situaciones que son las que marcarán una diferencia significativa. Un cambio que puede ser el que nos hará destacar con algunos detalles que hasta el momento no esperaríamos o tendríamos en mente.

Madrid y toda España se preparan para despedir a Jana y abrazar de lleno a una nueva borrasca que llega a toda velocidad. Tocará ver lo que nos está esperando con algunos cambios que hasta la fecha no esperaríamos.

Madrid se despide de Jana por la puerta grande

Vamos a decirle adiós a Jana, la última de las borrascas que nos ha afectado y nos ha lanzado ante una serie de elementos que serán los que marcarán un antes y un después. Tenemos que estar muy pendientes de un cambio que realmente puede acabar siendo el que nos acompañe en estos días.

Tal y como nos explican estos expertos de la AEMET: «Cielos nubosos o cubiertos. Probabilidad de nieblas en la Sierra al principio y final del día. Precipitaciones y chubascos ocasionales, que serán más probables a partir del mediodía y de mayor intensidad en la Sierra y en el sureste. Cota de nieve en torno a 1400-1600 metros, descendiendo al final del día hasta los 1000-1200 metros. Temperaturas sin cambios o en descenso ligero, más acusado en las máximas de la Sierra y del extremo sureste. Heladas débiles en cumbres de la Sierra. Vientos flojos variables». Se sumarán a unas nevadas abundantes en la sierra.

Para el resto de España nos espera: «Una nueva borrasca se situará sobre la Península dejando los cielos muy nubosos o cubiertos con precipitaciones generalizadas que serán menos frecuentes en el oeste de Galicia. Es probable que las precipitaciones lleguen a ser persistentes y/o fuertes en el tercio sur peninsular donde se podrán registrar acumulados abundantes de precipitación y al final del día se esperan chubascos localmente fuertes en Baleares. Es posible la aparición de forma dispersa de tormentas y granizo menudo acompañando a los chubascos. Continuarán las nevadas en los principales entornos de montaña de la mitad norte y del sureste situándose la cota en torno a los 1200/1600 m al principio bajando al final del día en el norte hasta 800/1000 m. En Canarias cielos nubosos con precipitaciones más frecuentes e intensas en las islas de mayor relieve.

Temperaturas máximas en descenso en toda la Península y en Canarias, mientras que en Baleares y Melilla ascenderán ligeramente. Mínimas en descenso en el norte, noreste y litorales mediterráneos peninsulares y sin cambios o en ligero ascenso en resto de la Península y los archipiélagos. Con la entrada de aire frío las heladas débiles ganan en extensión en el norte y sureste peninsular y se esperan que sean moderadas en Pirineos».

Siguiendo con la misma previsión: «Vientos moderados del suroeste en la mitad sur peninsular y Baleares y flojos a moderados en el resto con predominio de la componente norte. Se espera alcanzar intervalos de fuerte en los litorales atlánticos gallegos e intervalos de fuerte con probables rachas muy fuertes en los litorales del golfo de Cádiz y en los litorales mediterráneos entre el cabo de la Nao y el Estrecho. No se descartan también en el interior de Andalucía. En Canarias, viento moderado del noroeste moderado, con intervalos de mayor intensidad en cumbres y vertientes noreste y suroeste, donde no se descartan rachas localmente muy fuertes».