El mundo de la cultura, conmovido por la tragedia de Julen: “Has derramado tu luz sobre todos”

Numerosas personalidades, del mundo de la política y la cultura, se han unido a las muestras de duelo por la muerte del pequeño Julen, cuyo cuerpo ha sido hallado esta madrugada por los equipos de rescate en el interior del pozo de Totalán (Málaga).

Tras conocer la noticia, el cantante Alejandro Sanz ha dedicado este mensaje al pequeño de dos años y su familia: “Hasta siempre Julen corazón, no sabes cuanta luz has derramado sobre las almas de todos. Un abrazo emocionado a la familia y a los equipos de rescate gracias por no desfallecer nunca”.

Hasta siempre Julen corazón, no sabes cuanta luz has derramado sobre las almas de tod@s. Un abrazo emocionado a la familia y a los equipos de rescate gracias por no desfallecer nunca. 🙏 #DEPJulen — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) January 26, 2019

Los cantantes Carlos Baute y Antonio Orozco, los actores Antonio Banderas y Miguel Ángel Muñoz, y Mario Vaquerizo, han sido otros personajes populares que han enviado a través de las redes sociales su apoyo a la familia de Julen:

CUANTO DUELES angelito #Julen

Espero que ya estes con tu hermanito…

Que injusta ha sido la vida contigo mi niño

Fuerza a su padres, a sus familiares y gracias a todos esos héroes y heroínas que han estado trabajando día y noche sin descanso — Carlos Baute (@carlosbaute) January 26, 2019

Consternado por este triste final. DEP pequeño Julen. 🙏 https://t.co/Pcf8Rj06OV — Antonio Banderas (@antoniobanderas) January 26, 2019

La vida con su peor cara nos devuelve un golpe incomparable, #Julen vive en el inexorable espíritu de la búsqueda eterna, lo que no se olvida jamás desaparece. Descanse en Paz. Y un… https://t.co/g8zodUqUJ7 — Antonio Orozco (@antoniorozco) January 26, 2019

La labor que han hecho los mineros ha sido encomiable, increíble esos 8 valientes que han estado horas y horas haciendo un increíble trabajo sin descanso, se merecen un premio y una condecoración por parte del gobierno, gracias a todos por su grandísimo trabajo #Julen — Mario Saavedrista 💙 (@Vaquerizoo_) January 26, 2019