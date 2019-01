Miles de personas se vuelcan para rendir homenaje al pequeño Julen en las redes sociales

Con el corazón en un puño, y siguiendo al minuto las informaciones sobre el desarrollo de la operación de rescate, miles de personas se han volcado para expresar en las redes sociales sus mensajes de cariño y apoyo al niño Julen, de 2 años, que el pasado 13 de enero cayó al interior de un pozo en Totalán (Málaga).

Desde todos los rincones de España, pero también desde otros lugares del planeta como Venezuela, numerosos usuarios han querido mostrar así su mensaje de esperanza para que el pequeño pueda ser rescatado con vida y regrese junto a sus padres. Las redes rinden también homenaje a todos los voluntarios y profesionales (desde la Guardia Civil a los mineros asturianos y el servicio de Protección Civil) que trabajan incansablemente para que la historia de Julen tenga un desenlace feliz.

Me han pasado este dibujo, me parece precioso. #Julen #MinerosAsturianos

No puedo citar al autor porque no se quien es, pero GRACIAS. pic.twitter.com/QIk7yBdaZj

— Cristina (@Crinmo3) January 24, 2019