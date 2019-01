Rahaf Mohammed al Qunun tiene planeado obtener una educación, conseguir trabajo y "vivir una vida normal" en Canadá, cosas que no podía hacer en su hogar de Arabia Saudí, desde donde huyó temiendo por su vida, según ha informado este lunes a los medios canadienses.

Estar en Canadá es “una muy buena sensación”, ha indicado la joven a la Canadian Broadcasting Corporation dos días después de llegar a Toronto desde Bangkok. “Vale la pena el riesgo que tomé”, ha aseverado.

Al Qunun captó la atención internacional la semana pasada después de que se atrincherara en una habitación de hotel del aeropuerto de Bangkok para resistirse a ser enviada de vuelta a casa con su familia, que niega haber abusado de ella.

La joven saudí se negó a encontrarse con su padre y su hermano, que llegaron a Bangkok para intentar llevarla de regreso a Arabia Saudí. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados le otorgó su estatus de refugiado y Canadá aceptó acogerla.

La decisión de Canadá de otorgarle asilo a Qunun llega en un momento delicado. Las relaciones entre Ottawa y Riad han sido tensas después de que Canadá exigiera la liberación inmediata de activistas encarcelados el año pasado. Arabia Saudí tomó represalias congelando un nuevo comercio con Ottawa y obligando a muchos de sus estudiantes a regresar al país.

El caso de Al Qunun ha llamado la atención mundial sobre las estrictas normas sociales de Arabia Saudí, incluido el requisito de que las mujeres tengan el permiso de un “tutor” masculino para viajar, algo que los grupos defensores de Derechos Humanos dicen que pueden atrapar a mujeres y niñas como presas de familias abusivas.

En una entrevista para la cadena CBC, Al Qunun ha asegurado: “Sentí que no podía lograr los sueños que deseaba mientras viviera en Arabia Saudí”. “Intentaré cosas que no he probado. Aprenderé cosas que no aprendí. Exploraré la vida. Tendré un trabajo y viviré una vida normal”, ha añadido.