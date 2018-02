Altos directivos de Oxfam montaron “orgías dignas de Calígula” con prostitutas supervivientes del terremoto de Haití

La sección británica de Oxfam ha reconocido este viernes el comportamiento “inaceptable” de algunos miembros de su personal, incluido su director en Haití, durante la asistencia que se ofreció tras el terremoto de 2010 en el país caribeño, después de que The Times haya desvelado que contrataron los servicios de prostitutas, algunas de las cuales serían menores de edad, con fondos de la ONG.

Según ha publicado en su portada el diario británico, entre los siete trabajadores implicados en el escándalo estaba el director de Oxfam en Haití, Roland van Hauwermeiren, quien habría reconocido que contrató prostitutas en la villa que la ONG le alquiló durante su estancia.

El informe interno de la ONG de 2011 al que ha tenido acceso el diario habla de una “cultura de impunidad” entre parte del personal destacado en Haití y afirma que “no se puede descartar que alguna de las prostitutas fuera menor de edad”. A raíz de su investigación, la ONG despidió a cuatro de los trabajadores, mientras que otros tres renunciaron.

Uno de ellos fue Van Hauwermeiren a quien, según cuenta The Times, la directora ejecutiva de la ONG entonces, Barbara Stocking, ofreció una “salida por etapas y digna” porque su despido habría tenido “implicaciones potencialmente serias” para la labor de Oxfam y su reputación.

Ante el escándalo suscitado por la publicación de la información, Oxfam ha emitido un comunicado en el que reconoce que “el comportamiento de algunos miembros del personal descubierto en Haití en 2011 fue totalmente inaceptable”, además de contrario a los valores que defiende la ONG y los “altos estándares” que espera de su personal.

En este sentido, Oxfam ha indicado en su defensa que tan pronto como tuvo constancia de las acusaciones inició una investigación interna, de la que estuvieron informadas tanto la comisión de ONG del Parlamento británico como la agencia de cooperación británica (DFID) y otros importantes donantes como la UE y las agencias de la ONU.

“Nuestro objetivo principal en todo momento fue ir hasta el fondo y tomar medidas contra los involucrados y anunciamos públicamente, incluyendo a los medios, tanto la investigación como las medidas que tomamos como resultado de la misma”, ha asegurado la organización humanitaria, que publicó sendos comunicados de prensa sobre el inicio y el final de la investigación.

Denuncias de presencias de menores no probadas

Como resultado de la misma, ha añadido, cuatro miembros del personal fueron despedidos y otros tres, incluido el director, “renunciaron antes del final de dicha investigación”, si bien la ONG no confirma las acusaciones realizadas en la información de The Times aunque sí puntualiza que “las denuncias de que niñas menores de edad pudieron haberse visto afectadas no fueron probadas”.

Otro resultado de la investigación del caso fue la creación de un “equipo de protección específico y una línea de denuncia confidencial como parte de un paquete de medidas” con vistas a garantizar que se hace todo lo posible para proteger a su personal, prevenir el abuso sexual y la mala conducta y mejorar la forma en la que se aborda cualquier acusación.

Entretanto, desde la comisión de ONG del Parlamento británico, se ha advertido de que tales acusaciones podrían minar la confianza de los ciudadanos en las organizaciones humanitarias. “Los ciudadanos esperan que las ONG sean entornos seguros y fiables que salvaguarden a aquellos que están en contacto con ellos”, ha señalado una portavoz de la misma a Reuters.

“Acusaciones como las que implican al personal de Oxfam corren el riesgo de minar la confianza pública”, ha advertido. “Esperaremos a que la ONG no ofrezca las garantías de que ha aprendido las lecciones de los incidentes del pasado y está tomando todas las medidas adecuadas para salvaguardar a todos lo que entran en contacto con ellos”, ha remachado la portavoz.

Reacción de Oxfam Intermón

Desde Oxfam Intermón, la sección española de la ONG, han considerado que la información publicada este viernes supone una “fuerte llamada de atención para los distintos miembros de la confederación Oxfam alrededor del mundo”.

“Nuestra defensa de los derechos de las mujeres, máxime en situación de vulnerabilidad, es parte de nuestra identidad. Estamos del lado de las víctimas y demandamos una actuación contundente y transparente ante casos de acoso y abuso”, ha asegurado la ONG española.

Asimismo, en su defensa ha explicado que en Haití contaban con una línea de gerencia diferenciada y que la ONG tiene una “política de cero tolerancia ante cualquier caso de acoso y abuso sexual”. En este sentido, cuenta con un código de conducta que asumen todos sus trabajadores y con mecanismos de denuncia confidenciales para cualquier persona.

Además, la ONG responde a todas las denuncias que recibe abriendo una investigación cuando es necesario, contando para ello con apoyo especializados.