Estas son las mejores series de televisión de 2017

Apenas quedan unos días para despedir un año plagado de grandes estrenos. El éxito de esta última temporada televisiva no solo radica en el regreso de Twin Peaks, las nuevas entregas de Juego de Tronos, Stranger Things o Master of None, ni en la despedida definitiva de series tan aclamadas como The Leftovers o Girls. Una flamante cartera de títulos ha llegado a la programación para desbancar a las producciones más veteranas del catálogo.

Hablamos de ocho historias que han conseguido conquistar el corazón de una audiencia cada vez más exigente y volátil. Relatos capaces de sacar al exterior las emociones más profundas del individuo. Seguramente, habrás oído hablar de todas ellas y si todavía no forman parte de tu particular lista de cabecera, ¿a qué esperas? A continuación, os desvelamos los mejores estrenos de la temporada 2017.

Mindhunter

La nueva serie de David Fincher es una vuelta de tuerca al tradicional género policíaco. En esta ocasión, la trama sigue a dos agentes del FBI, interpretados por Jonathan Groff y Holt McCallany, que revolucionan las técnicas de investigación con el objetivo de entender el comportamiento y las motivaciones de los asesinos en serie y las mentes psicópatas que amenazan la seguridad de la población.

The Handmaid’s Tale

En un futuro distópico, la sociedad se encuentra bajo el yugo de una dictadura fundamentalista, donde las mujeres pasan a un segundo plano y cuyo único valor reside en sus ovarios. Debido a los problemas de fertilidad que afectan al futuro de la humanidad. La adaptación de la novela homónima de Margaret Atwood no solo es un símbolo del feminismo más necesario, sino también una denuncia al cambio climático, la carga del terrorismo, los peligros de una teocracia o la incesante vigilancia del poder sobre el pueblo.

Big Little Lies

La serie de HBO tiene toda las papeletas para convertirse en el gran descubrimiento de la temporada. Big Little Lies sigue a tres madres del norte de California, cuyas vidas aparentemente perfectas se ven sorprendidas por un terrible asesinato. Nicole Kidman y Reese Witherspoon lideran un relato donde las apariencias no solo engañan al espectador, sino también a los propios personajes. Y donde las mujeres luchan con furia por el puesto que tanto merecen en la pequeña pantalla.

Por trece razones

La nueva serie estrella de Netflix parecía una historia de adolescentes al uso. Sin embargo, el terrible destino de la joven Hannah Baker ha conseguido dar visibilidad a problemas tan recurrentes en la actualidad como el bulling, el acoso sexual o el suicidio juvenil. A través de trece cintas de cassette, la protagonista relata a sus más allegados los motivos que la empujaron a acabar con su vida.

The Good Fight

El aclamado spin-off de The Good Wife ha llamado la atención del público y la crítica gracias a un guión de continuas sorpresas y un ritmo impecable. Tan solo con los dos primeros episodios de su flamante andadura, The Good Fight ya se aseguró un puesto en la lista de las mejores series del año. Dejando atrás a la inolvidable Alicia Florrick, su continuación se centra ahora en dos personajes reconocidos por la audiencia: Diane Lockhart y Lucca Quinn.

Glow

La comedia también ha tenido su representación en los estrenos de la temporada. Bajo un exterior plagado de licra y purpurina, Glow es en realidad la historia de un grupo de mujeres que luchan, literalmente, por salir adelante. Ruth es la encargada de mostrarnos los entresijos del ring de combate. Un lugar inesperado donde habrá hueco para retomar viejas amistades y emprender nuevos sueños.

La Zona

La lista de las mejores series de 2017 también cuenta con presencia española. De la mano de Movistar+, la Zona es un universo todavía desconocido por la audiencia patria. El actor Eduard Fernández lidera esta nueva aventura, que nos sitúa tres años después de la explosión de un reactor nuclear. El asesinato de un hombre en la Zona de Exclusión creada tras el accidente, revolverá las heridas de aquellos que vivieron el desastre en primera persona.

The Deuce

HBO dio también la campanada hace unos meses con el estreno de The Deuce, la historia de los albores de la industria pornográfica moderna en el Nueva York de 1971. David Simon, creador de The Wire, se encuentra detrás de una de las series más hipnóticas de la última temporada televisiva. Donde James Franco brilla con luz propia, interpretando a los hermanos gemelos Vincent y Frankie Martino. Un esplendor que se extiende también a la maravillosa Maggie Gyllenhaal.