España tiene 3.352.950 autónomos. Récord. Y más de 2.000.000 ingresan menos de 1.125 euros al mes. Es decir, dos tercios no llegan al salario mínimo y sin embargo soportan el pago de 6.200 millones de euros en cotizaciones sociales. Si tenemos en cuenta que el 75% de todos los autónomos no cuenta con ningún asalariado a su cargo, la realidad del récord queda muy desdibujada. La fotografía que queda es la del autoempleo, obligado en muchos casos, y que soporta una carga que nunca soportaron los trabajadores por cuenta ajena.

España acaba de cerrar el peor primer trimestre, en cuanto a destrucción de empleo, desde la pandemia. 140.000 empleos menos a pesar de los cambios en la estadística, donde resulta complicado hacer cálculos homogéneos dada la inclusión de la extendida figura de los fijos-discontínuos. Perdemos ocupados y, por tanto, cotizantes, y sin embargo Bruselas reclama 12.000 millones en recortes de gasto en pensiones, o que se sumen en el capítulo de ingresos.

Pese a esto, el Grupo Parlamentario Vox planteará en los próximos 15 días una iniciativa en el Congreso de los Diputados para que los autónomos que no lleguen al salario mínimo no paguen cotizaciones sociales: la cuenta con Bruselas ascendería a los 18.000 millones en recorte de gasto, porque habría que sumar los 6.200 que actualmente pagan esos autónomos. Pero desde este grupo parlamentario ofrecen distintas alternativas. Según el Instituto de Estudios Económicos, la Administración cuenta con unas ineficiencias que, de evitarse, supondrían un ahorro de 60.000 millones de euros. La eliminación de parte de esas ineficiencias, además del recorte en ciertas subvenciones, que superan los 30.000 millones (en total, no solo las que se desean recortar), servirían para ajustar cuentas con Bruselas mientras se permite un desahogo a la mayoría de autónomos.

Asumiendo una economía sumergida del 15,8%, y teniendo en cuenta que los autónomos conforman el 16% del total de los trabajadores, desde el Grupo Parlamentario entienden que se pueda suponer, al menos, la existencia de 12.000 millones en «b». Parte de la economía sumergida de esos autónomos afloraría, entendiendo que algunos de los que actualmente no se da han dado de alta o no declaran algunos trabajos lo harían movidos por el recorte en las cotizaciones.

Cabe recordar que la Comisión Europea ha machacado la reforma de las pensiones aprobada por el Gobierno presidido por Pedro Sánchez, como ya contamos en OKDIARIO, y le obligará a hacer un ajuste de 12.000 millones. Según los cálculos de Bruselas, España será el país que más va a sufrir por el gasto en pensiones de todos los que pertenecen a la Unión Europea, porque es claramente excesivo. De hecho, supondrá un incremento del gasto de hasta 4,6 puntos porcentuales del Producto Interior Bruto (PIB) en el periodo de proyección, que abarca hasta 2070. Unos datos que llevarán, además, a que España sufra la tutela económica de la Comisión Europea, dado que llevarían al país a elevar el déficit por encima de lo permitido, obligando a la puesta en marcha de recortes del gasto público.