Yo nací un día azul es el libro del periodista, Juan Carlos López, donde cuenta, de manera transparente y cercana, el acontecimiento que le cambió su vida hace siete años, tras sufrir un daño cerebral adquirido que le llevaría a tener que reaprender a vivir, aunque de forma diferente. Una dura vivencia que le ha servido para mostrar cómo ha superado este suceso desde sus inicios y el largo camino trazado para alcanzar tanto la estabilización física como mental.

La edición del libro ha contado con el apoyo de FarmAzul, un grupo de profesionales nacidos en el entorno de la oficina de farmacia, preocupados por el ejercicio de la profesión farmacéutica y su futuro. Precisamente en sus instalaciones se presentó esta publicación que contó con el apoyo de asociaciones y entidades del sector sanitario y farmacéutico.

Y es que, el Daño Cerebral Adquirido es una lesión repentina en el cerebro, que se caracteriza por su aparición brusca y por el conjunto variado de secuelas que presenta según el área del cerebro lesionada y la gravedad del daño. Estas secuelas provocan anomalías en la percepción y en la comunicación, así como alteraciones físicas, cognitivas y emocionales.

La principal causa de Daño Cerebral Adquirido es, en un 78% de los casos, el ictus; seguida de los traumatismos craneoencefálicos y enfermedades como las anoxias, los tumores cerebrales o las infecciones.

El testimonio de Juan Carlos López abre la puerta a la experiencia personal para concienciar sobre el impacto de este daño que afecta a más de 100.000 personas cada año. Una búsqueda que finalmente brinda apoyo y esperanza a quienes lo padecen.

El proyecto ha contado con el respaldo de personalidades en diversos ámbitos como Irene Villa, Juan Carlos Unzué, El Langui o Vicente del Bosque quien además de su participación como prologuista del libro, ha dedicado incansables esfuerzos a estas causas tan nobles.

Así, el autor de Yo nací un día azul, ha señalado que sufrió en 2017 un ictus hemorrágico agudo que se «complicó de manera importante», teniendo que estar en la UCI varios meses y cuyo resultante fue una hemiplegia que le provocaría la parálisis de la parte izquierda del cuerpo. «Tras este suceso, salí del hospital buscando testimonios y documentación de personas que han pasado por este episodio y no consigo encontrar a aquellos que mostrasen la realidad tal y como es». Por ello, por la necesidad de contar el día a día, comenta que decidió contar «esta otra realidad».

Tras el impacto del daño causado, Juan Carlos López, cuenta que psicológicamente te encuentras en un pozo. «No sabes qué hacer, como reaccionar y crees necesario, como en mi caso, escribir. Te enfrentas a comprobar que tampoco puedes hacerlo con las dos manos, por lo que tengo que llevarlo a cabo con una mano, con la buena. Tras tener las ideas claras, decido no hacer un diario, sino expresar emociones y experiencias desde ese punto donde te encuentras, que es no sabes andar y debes aprender o, no te puedes vestir, y te tienen que ayudar o, simplemente, compruebas que hacer la rutina del día a día que hacía antes, es imposible».

La última parte de este recorrido se presenta una vez escrito, cuando viene el momento donde se debe presentar para su impresión y para ello se necesita un patrocinio. Así, se pone en contacto con FarmAzul, «quien me da, sin paliativos, su respaldo al proyecto, y financia el libro para su difusión y permitiendo que utilicemos sus plataformas para la divulgación de la edición y su distribución».

Este libro se va a distribuir a través de la Asociación Salmantina de Daño Cerebral (ASDACE), la Asociación Española de Daño Cerebral y también a través de FarmAzul. La adquisición se realizará a través del donativo de diez euros y que irán destinados precisamente a la asociación ASDACE. «Somos una asociación muy humilde que se costea con cuotas propias y también con algunas subvenciones, pero a veces no llegamos para pagar ni los salarios de nuestros profesionales, por lo que toda ayuda es bienvenida».

Vicente del Bosque, prologuista del libro

El entrenador de fútbol, Vicente del Bosque, ha sido el prologuista de Yo nací un día azul y donde relata la segunda oportunidad que le dio la vida al autor de este libro tras sufrir hace cinco años un ictus hemorrágico severo, que le causó un daño cerebral y como consecuencia de ello, una hemiplegia en el hemisferio izquierdo de su cuerpo, «a la que combate cada día con terapias, rehabilitación física, la escritura manual con su mano buena y una incesante actividad que le permite poner el foco de su vida más allá de sus secuelas físicas y su movilidad reducida, trabajando por hacer una vida lo más plena posible, con el apoyo incansable de su familia y los profesionales sociosanitarios que le atienden».

«Digo que su libro autobiográfico ve la luz en un momento adecuado, pues estamos observando que, cada año, se registran en España más de 100.000 accidentes cerebrovssculares, entre ictus, accidentes de diversa índole, que acarrean para quienes los sufren secuelas discapacitantes, cognitivas, etcétera. Son datos oficiales del Ministerio de Sanidad y de la Federación Nacional de daño Cerebral (FEDACE), organización a la que dedica Juan Carlos este libro por impagable actividad en pro de la rehabilitación e integración de las personas con Daño Cerebral Adquirido ( DCA). Pero también este libro puede ser útil para cualquier persona, hombre o mujer, que sufra alguna enfermedad crónica o quiera leer la experiencia personal de alguien que en plena madurez de su vida se ve sometido a un golpe de esta naturaleza» añade.

Así, Vicente del Bosque subraya que desea animar a los potenciales lectores, «que somos todos», a adquirir el libro; «De momento yo tengo el honor de participar en él abriéndolo con este prólogo y enviando todo mi ánimo y cariño, junto a un fuerte abrazo, a juan Carlos. Lo hago extensible a todas esas personas que están diagnosticadas con alguna discapacidad. Por razones familiares bien sé de la lucha que conlleva para estas personas y su entorno integrarse en la sociedad y conseguir los retos que se marcan.

Afirmo convencido que en cada persona con discapacidad o capacidades diversas veo a un Andrés Iniesta en potencia», argumenta en el prólogo de este libro.

Gustavo Zerbino, sobreviviente de los Andes

Gustavo Zerbino es un empresario, conferencista, exrugbista y dirigente deportivo uruguayo, pero principalmente es conocido por ser uno de los dieciséis supervivientes del accidente aéreo de los Andes ocurrido el 13 de octubre de 1972. Se ha sumado a la presentación de este libro añadiendo que tanto Juan Carlos López como a él mismo, «hemos tenido que luchar contra la adversidad y, en que su caso, el ictus hemorrágico, le ha dejado algunas secuelas, pero sé que el alma y el espíritu lo tiene muy alto». Precisa también que en la vida no es lo que nos pasa, «sino lo que hacemos nosotros con las cosas que nos ocurren y cómo podemos trasformar los problemas en oportunidades. La vida es eso, un regalo porque venimos sin darnos cuenta, sin ser invitados. Nos podemos ir muy pronto por lo que hay que vivir el presente, disfrutar de cada instante como si fuera el último, y vivir en gratitud», señaló.

FarmAzul, apoyo para estas patologías

