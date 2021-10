Seguramente tú también has prestado atención y habrás notado que cada vez son más en proporción en las calles, y es que las ventajas de las bicicletas plegables no dejan dudas a estas alturas, y justamente por eso cada vez más personas optan por ellas, en lugar de las clásicas.

En efecto, las bicicletas que se pliegan existen desde hace más de un siglo, aunque no ha sido hasta la última década que se inició este boom que ahora parece imparable, por el cual muchos de los ciclistas con los que nos cruzamos a diario, se desplazan encima de este tipo de vehículos.

Evidentemente, la gran diferencia que existe entre una bicicleta tradicional y una plegable es que ésta tiene la capacidad de plegarse y, por ende, ocupa menos sitio, algo que tiene todo el sentido del mundo en las grandes metrópolis actuales, donde no son pocos los que quieren vivir cerca de los centros urbanos, pero también evitarse los problemas que da el tráfico en estas urbes.

Dicho esto, si has pensado en comprar una nueva bicicleta, y no te has decidido aún si por una plegable o una de las de siempre, vamos a repasar las principales ventajas de las primeras.

Ventajas de optar por una bicicleta plegable

Intermodalidad

En la mayoría de las grandes ciudades, podrás llevar tu bicicleta plegable contigo en otros medios de transporte, como el metro, lo que te permitirá llegar con ella más lejos que con una bici común. También podrás guardarla en el maletero del coche, si haces una escapada de fin de semana.

Por tanto, las bicicletas plegables combinan mejor con los demás medios de transporte.

Ahorro de espacio

La segunda ventaja está implícita, y es que las bicicletas plegables no sólo ocupan menos espacio cuando están desplegadas, un detalle no menor, sino que además puede plegarse para su fácil almacenamiento en esos lugares donde no cabría una bici de otras dimensiones.

Menor probabilidad de robos

Al poder llevarla contigo a todas partes, una bicicleta plegable siempre estará menos expuesta a los robos, que suelen darse cuando las dejamos en la acera por un prolongado período de tiempo.

Más allá de qué tan compacta sea tu bicicleta plegable, siempre tendrás más oportunidades en las que llevarla contigo, sin que quede vulnerable a un hurto, que con una bici clásica.

Menor devaluación

Y si sabes que pronto te irás de la localidad o el país y no te llevarás tu bicicleta, sino que la venderás, deberías tener en cuenta que las plegables se devalúan menos con el tiempo que las bicis tradicionales, por lo que se trata de una mejor inversión, pensando en la eventualidad de venderla.