Urticaria por frío: ¿Existe y qué representa?

Hay ciertas problemáticas de salud que se dan únicamente bajo condiciones muy específicas, y la urticaria por frío es una de ellas. ¿Sabes qué es esta enfermedad, cómo afecta al organismo y de qué se trata el truco del cubo de hielo que permite diagnosticarla?

En principio, la urticaria por frío es una reacción de la piel a las bajas temperaturas que se da tras la exposición directa a algún elemento congelado o simplemente frío. El síntoma recurrente es que se forman ronchas que pican, y de ahí ese nombre.

Urticaria por frío: una patología con causas muy variables

Los pacientes con urticaria por frío pueden sufrirla por la exposición prolongada al exterior en días o zonas de bajas temperaturas, y también por nadar en agua fría -no helada-. Es decir, los factores que provocan la afección no son iguales y pueden variar entre individuos. Los más sensibles suelen padecer una baja presión arterial o incluso desmayarse en segundos.

Se trata de un problema más común en los adultos jóvenes que en otros grupos de personas, y es importante consultar al médico para averiguar cuál es el desencadenante de la urticaria por frío. Al descubrirlo, es más fácil prevenir estos episodios molestos.

Otros síntomas de la urticaria por frío

Independientemente de las ronchas temporales que pican, localizadas en las partes del cuerpo expuestas a las bajas temperaturas, pueden observarse otros síntomas concretos. La reacción suele empeorar a medida que la piel recupera su temperatura normal, produciéndose a continuación una hinchazón tanto de las manos como de los labios si han entrado en contacto con objetos congelados o fríos. En los casos más delicados es cuando disminuye la presión arterial o se generan los desmayos.

Todos estos síntomas pueden percibirse unos pocos segundos después del contacto con el ambiente o la superficie fría. Si estas condiciones húmedas y/o ventosas se mantienen, es probable que haya un brote de síntomas que involucre muchos de los citados.

Por la cantidad de piel en contacto, las urticarias por frío más severas son las que se deben a nadar en aguas heladas. Desmayándose, el sujeto corre el peligro de ahogarse por la imposibilidad de salir de las aguas heladas a tiempo.

¿Cuándo consultar al médico?

La visita al doctor debe ser inmediata, tan pronto se perciben estos síntomas o se tiene la sospecha de ser paciente de urticaria debido a las bajas temperaturas. Si acabas de pasar por un episodio, busca atención médica de urgencia para controlar cualquier reacción de la piel y averiguar cuál fue el desencadenante de este problema.

¿Cuál es la explicación de este fenómeno?

A pesar de las investigaciones, la ciencia aún no ha podido dilucidar qué hace que algunos cuerpos se vean afectados por las bajas temperaturas y otros parezcan inmunes al frío. La teoría de la comunidad científica es que hay individuos con células cutáneas más vulnerables. Sobre todo células cutáneas vulnerables hereditarias o que hayan sido atacadas por enfermedades subyacentes.

¿Hay factores de riesgo?

Los adultos jóvenes son las víctimas más frecuentes de esta enfermedad, y es habitual que la reconozcan por primera vez ya entrados en la pubertad. Es lo que se denomina «la urticaria por frío adquirida primaria». Sin embargo, hay otros varios factores detrás de esta patología, como las afecciones no diagnosticadas -entre ellas el cáncer y la hepatitis-. En tales casos, se habla de «urticaria por frío adquirida secundaria». Por eso es clave visitar al doctor, para que realice estudios y descarte estas enfermedades.

¿Cómo prevenir los episodios de urticaria por frío?

Para no pasar por estas molestas experiencias, debes evitar exponerte innecesariamente a las bajas temperaturas del aire y el agua. Además, procura no entrar en contacto con objetos congelados o hacerlo con guantes puestos. Si es inevitable exponer tu piel a ellos, toma un antihistamínico de venta libre o los medicamentos que un profesional te haya recetado para esas situaciones.

Las bebidas y comidas heladas podrían hinchar tu garganta al punto de dificultarte la respiración, así que espera a que alcancen temperaturas ambientes o caliéntalas antes de consumirlas. Recuerda que las células de la garganta son asimismo vulnerables.

Por último, si tienes una cirugía programada, avisa con anticipación. Al advertir de esta problemática, la clínica u hospital podrá preparar especialmente el quirófano para que los expertos trabajen en un ambiente no tan frío como suelen ser los quirófanos médicos.

El test del cubito de hielo, el truco para diagnosticarte

Si ahora que te has interiorizado más en el tema, crees que podrías tener urticaria por frío, el test del cubito despejará tus dudas. Solamente tienes que poner un cubo de hielo en tu antebrazo y dejarlo allí cinco segundos. Si tienes esta enfermedad, en sólo diez segundos más debería poder apreciarse algún síntoma. Si no hay rojeces ni inflamaciones, ¡felicidades! No tienes la patología.

Si por el contrario detectas cierta inflamación o rojeces, debes hacerte un hemograma para descartar otras afecciones graves.