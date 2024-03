Los tratamientos dentales de Internet en el punto de mira: ¿cuáles son los riesgos?

Fact checked

La influencia de las redes sociales, especialmente en los más jóvenes, es tema de preocupación entre los profesionales médicos. Cada día insisten en la importancia de informar sobre lo problemas de las terapias que recomiendan esas celebridades de plataformas como TikTok o Instagram. Los tratamientos dentales de Internet o influencers, sin ir más lejos, resultan uno de los principales focos de atención de los expertos. ¿Cuáles son los riesgos de hacerles caso a los influencers?

Según consigna Infosalus, de Europa Press, el presidente del Consejo General de Dentistas -Óscar Castro- ha advertido esta semana que realizarse tratamientos de ortodoncia de bajo coste, siguiendo las indicaciones de Internet o de los influencers, lógicamente puede llevar a poner en peligro su salud bucodental. Y es que no se debe confiar en quienes no se han formado.

Los tratamientos dentales de Internet a examen

Si te fías de ellos sin preguntarte la seguridad de cada tratamiento, podrías padecer «la pérdida de piezas dentales, movimientos indeseados de los dientes, afectación de la articulación temporomandibular, una mala mordida y caries, entre otros».

Óscar Castro habló en Expodental, y criticó a las compañías y los empresarios que proporcionan acceso a tratamientos de ortodoncia de bajo coste en los que no intervienen profesionales que puedan corroborar su eficacia y seguridad.

¿Cómo deben ayudar los odontólogos? Diciendo «cómo están los tejidos blandos, si hay caries o si hay una enfermedad periodontal».

¿Por qué los tratamientos dentales de Internet son tan tentadores?

Hay «algo» que hace que estos tratamientos parezcan irrechazables para el público. Por un lado, sus precios extremadamente bajos. Por otro, que al principio se producen algunos beneficios.

Pero con el paso de las semanas el tratamiento no sólo deja de funcionar, sino que la mayoría de los clientes acaban gastando mucho más de lo que les hubiera gustado al tener que solucionar el problema.

«El paciente comienza el tratamiento pensando que funciona y que incluso le va a salir más barato, cuando es todo lo contrario», afirmó Castro a la prensa presente. Pero luego tiene que pagar otros, para evitar sufrir los inconvenientes que hemos descrito.

De hecho, no es la primera vez que los dentistas recuerdan que los tratamientos de Internet e influencers no son seguros. Ya cuando empezaron a aparecer en las redes los pseudocientíficos aconsejando terapias, numerosas asociaciones odontológicas alrededor del mundo alertaron sobre sus riesgos.

Pero, pasados unos años, vemos incrementarse otra vez la cantidad de pacientes que acuden al dentista y reconocen que les ha fallado un tratamiento de éstos.

Un mal legado de la pandemia

Castro recordó que ya habían denunciado esta problemática durante los primeros meses de confinamiento por la pandemia. Si bien entonces entendían a quienes recurrían a estos tratamientos, a estas alturas es incomprensible que pongan en peligro sus vidas. Puede sonar exagerado, pero las infecciones dentales podrían causar todo tipo de alteraciones de la salud y hasta la muerte.

Este hábito de hacer caso a Internet y los influencers «tuvo su auge, su pico, en la pandemia, porque la gente estaba en su casa», explicó el presidente del Consejo General de Dentistas. En esos días la gente consultaba muchas cosas por Internet pero no provocaba tanta preocupación como lo hace ahora, sabiendo de sus severas consecuencias para la salud bucodental.

De hecho, algunos pacientes que ya han probado estos tratamientos y que han llegado a perder dientes, se han visto algo bombardeados por la publicidad a diario. Y entonces acaban picando porque prometen tratamientos como alineadores o blanqueamientos por precios más económicos y que sólo duran semanas.

Los profesionales explican que esto es imposible. Los tratamientos suelen durar más, especialmente cuando se trata de ortodoncias y sí el precio siempre es mucho mayor. pero hay que hacer un seguimiento desde inicio para alinear los dientes, ver que encajen, ver cómo se está llevando a cabo, etc. y tales empresas que no acaban ofreciendo soluciones no lo están llevando a cabo.

¿Como pacientes, de qué modo debemos actuar?

La manera de mantener una higiene dental adecuada es consultar a un dentista. Así sabrás cuáles son tus necesidades terapéuticas. «Hay pacientes que no necesitan tratamiento o que requieren un tratamiento estético que en pocos meses se puede solucionar», aseguró Castro. Es clave que el profesional «haga un diagnóstico correcto y una planificación» y pueda seguir la evolución.

En vísperas del Día Mundial de la Salud Bucodental

Este jueves en Expodental se dieron a conocer dos iniciativas del Consejo General de Dentistas y la Fundación Dental Española. Ambas, con motivo del Día Mundial de la Salud Bucodental, que tendrá lugar el 20 de marzo.

La más interesante quizá sea una nueva edición del Concurso de Fotos #YoVoyAlDentista. Con ella se intenta impulsar la consulta al dentista, a fin de transmitir familiaridad en la visita a este especialista. Desmentir la «mala fama» de los profesionales aumentará las consultas recibidas.