Todas las claves para aprender y trabajar las emociones de los niños

Hoy en día, sabemos que trabajar las emociones de los niños es importantísimo para su desarrollo como adultos. Durante muchas décadas esta dimensión de los seres humanos en sus primeros años de vida no tuvo tanta consideración, pero hace bastante tiempo que nadie duda de su importancia ni de sus buenos resultados.

Una correcta gestión de las emociones de los más peques es clave para la conformación de los jóvenes del mañana y, por eso, hay coincidencia en los ámbitos educativos, psicológicos y pedagógicos en la trascendencia del asunto. Pero, ¿cómo podemos estimular sus sentimientos en casa? ¿De qué forma permitirles e invitarles a expresarse?

Claves para aprender y trabajar las emociones de los niños

Las anteriores son dos de las preguntas más comunes entre padres y madres, conscientes éstos de que los niños son como esponjas que absorben todo lo que pasa a su alrededor, y que deben ser cuidadosos en sus acciones pero también en sus palabras. Entonces, no subestimar su potencial es el primer paso para poder estimularlos.

El segundo tiene que ver con intentar bajar todo a cuestiones concretas, y no plantearles ideas o pensamientos abstractos que no significarán nada para ellos, ya que aún no tienen la capacidad de racionalizar «en el aire».

Adoptar su lenguaje y los elementos a los que están más acostumbrados, e ir adaptándose a las diferentes etapas del crecimiento, les ayudará a sentirse seguros en el espacio familiar y dar a conocer las emociones que sienten.

Un informe publicado en National Association for the Education of Young Children explica que sus emociones tienen un impacto directo en su atención, de su memoria y de su aprendizaje de las cosas.

Trucos simples para que tus hijos muestren sus emociones

Diccionario y dibujos de emociones

Comentarles poco a poco de qué se trata cada emoción favorecerá que puedan decírtelo cuándo la sientan. Dibujarlas, si no pueden describirlas bien, es un modo efectivo de que te enteres qué les está pasando. Adicionalmente, invitarles a escribir en un diario todo lo que sienten te aportará alguna pista extra.

Rincón de la calma

Practicar con ellos y enseñarles que hay un «rincón de la calma», más allá de que sea ficticio, les dará tranquilidad. Puedes comenzar acompañándolos, jugando a contarse qué está pasando debajo de una sábana o similar.

Literatura alusiva

Finalmente, hay muchas obras literarias orientadas a establecer vínculos de confianza en torno a las emociones. Deberías aprovecharlas dentro de este proceso de relaciones padre/hijo en las que no hay ningún secreto.