¿Tiene miedo a que aparezcan o se propaguen enfermedades en Ceuta?

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Tras la entrada masiva de migrantes en Ceuta a finales de julio, la ciudad autónoma afronta una situación excepcional que ha puesto bajo presión sus servicios públicos y ha abierto un intenso debate sobre la respuesta sanitaria. Sanidad ha movilizado 45.000 dosis de vacunas frente a distintas enfermedades —entre ellas triple vírica, difteria-tétanos, polio y varicela— y ha anunciado que la vacunación comenzará la próxima semana.

Al mismo tiempo, se han detectado casos de tuberculosis, gastroenteritis y sarna, mientras las autoridades sanitarias insisten en que no existe una emergencia de salud pública y que el riesgo para la población general es bajo. La ministra Mónica García ha rechazado que exista un «colapso sanitario», aunque reconoce tensiones y «sobreesfuerzos» entre los profesionales.

La situación ha generado además un fuerte enfrentamiento político sobre cómo debe gestionarse el riesgo de enfermedades infecciosas. Mientras algunos dirigentes han reclamado medidas más restrictivas para las personas contagiadas, Sanidad defiende que deben aplicarse los protocolos sanitarios correspondientes y rechaza medidas colectivas de confinamiento.

En este contexto, esta encuesta pretende conocer la percepción de los ciudadanos ante una situación que combina presión asistencial, vacunación preventiva, detección de enfermedades infecciosas y dudas sobre la capacidad de respuesta de las administraciones. Las preguntas abordan la preocupación por la situación sanitaria, el posible riesgo de propagación de enfermedades, la rapidez de actuación de las autoridades y la posibilidad de que un problema sanitario detectado en Ceuta pueda tener consecuencias fuera de la ciudad autónoma.

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