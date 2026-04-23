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Un importante estudio de la EPFL (Suiza), presentado en ESCMID Global 2026 en Múnich, ha demostrado que la terapia antirretroviral (TAR) en personas con VIH puede reducir el envejecimiento biológico acelerado en casi cuatro años. Para ello, los investigadores desarrollaron un reloj de envejecimiento proteómico plasmático (PAC), capaz de estimar la edad biológica a partir de patrones de cientos de proteínas en sangre, y lo aplicaron a datos del Estudio de Cohorte Suizo del VIH.

Los resultados muestran que, durante la infección por VIH no tratada, la edad biológica puede acelerarse en torno a 10 años. Sin embargo, tras iniciar la terapia antirretroviral, se observó una reducción media de 3,7 años en esa edad biológica, con una tendencia a seguir mejorando con el tratamiento sostenido. Los autores señalan que este efecto no depende únicamente de la recuperación de células T, sino de una remodelación más amplia de la inflamación y la respuesta inmunitaria, lo que refuerza la importancia del inicio temprano del tratamiento.

El PAC fue entrenado con 941 muestras de plasma de personas con VIH que recibieron TAR con éxito y luego evaluado en una cohorte independiente de 80 participantes que aportaron 294 muestras longitudinales que abarcaron la infección virémica previa al TAR (cuando el VIH era detectable en la sangre) y las fases supresoras posteriores al TAR.

Durante la infección por VIH no tratada, el PAC estimó que la edad biológica de los participantes se aceleró en una mediana de 10 años. Tras una mediana de 1,55 años de TAR, los investigadores observaron una reducción media estadísticamente significativa de 3,7 años en la edad proteómica. Los análisis de trayectorias mostraron que la edad proteómica continuó acercándose a la edad cronológica con una mayor exposición al TAR, lo que sugiere una recuperación biológica continua con un tratamiento sostenido.

Envejecimiento biológico

Investigaciones previas sugieren que las personas con VIH pueden experimentar un envejecimiento biológico acelerado, que está vinculado a la inflamación crónica y a un mayor riesgo de afecciones relacionadas con la edad, incluida la enfermedad coronaria, lo que subraya la urgencia clínica de estos hallazgos.

«Esta investigación demuestra la importancia de un inicio temprano y una adherencia óptima al tratamiento antirretroviral (TAR)», comenta el doctor Barry Ryan, autor principal del estudio e investigador postdoctoral en la EPFL de Suiza. «Tenemos la gran fortuna de contar con un grupo único del SHCS al que se le tomaron muestras durante hasta ocho años antes de comenzar el TAR. Con este grupo, hemos medido el efecto de la infección por VIH no tratada y del éxito del TAR en el acortamiento de los telómeros, el envejecimiento epigenético y, ahora, el envejecimiento proteómico. En cada caso, hemos demostrado que la infección por VIH no controlada está relacionada con un envejecimiento más rápido y que el TAR lo ralentiza significativamente».

El PAC registra principalmente cambios en la señalización inflamatoria y las vías metabolómicas de los fármacos. En comparación con el reloj de envejecimiento epigenético publicado previamente por el equipo en la misma cohorte, ambos relojes mostraron tendencias generales similares. Sin embargo, el PAC fue más sensible a los cambios inmunitarios a corto plazo, mostrando un aumento más rápido durante la infección no tratada y una disminución más rápida una vez que el VIH detectable en la sangre (viremia) se suprimió con la terapia antirretroviral (TAR).

Es importante destacar que la reversión de la aceleración de la edad proteómica después de la terapia antirretroviral no se asoció significativamente con la recuperación del recuento de células T CD4+ o CD8+, lo que sugiere que la reversión refleja una remodelación inmunitaria innata e inflamatoria más amplia, en lugar de una reconstitución de células T únicamente.

Recuento de linfocitos

«Nuestros hallazgos respaldan el consenso actual sobre el inicio inmediato del tratamiento antirretroviral tras el diagnóstico de VIH», explica el doctor Ryan. «Los participantes fueron monitorizados de cerca antes del tratamiento antirretroviral, incluyendo el recuento de linfocitos T CD4 y CD8. No obstante, observamos un envejecimiento proteómico acelerado, independientemente de la homeostasis de los linfocitos T, y esta aceleración se produjo ya en el momento más cercano al diagnóstico de VIH».

Los autores abogan por la validación externa del PAC en poblaciones globales más diversas y por estudios de atribución de características a nivel de proteoma para identificar las vías específicas que impulsan la biología del envejecimiento relacionada con el VIH.

«Si bien las vías específicas de reversión pueden variar según la ascendencia y la población, es probable que la tendencia mundial de envejecimiento acelerado con VIH no tratado y su atenuación después de la supresión virológica se generalice», finalizan los investigadores.