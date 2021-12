Sí, a muchos les encanta la Navidad, los regalos, las luces y los villancicos. Pero muchos otros lo ven de otra manera y aparece nuestro lado más Grinch. Ahora bien, siempre puedes superar la Navidad gracias a la inteligencia emocional. Te contamos cómo.

Algunas de las razones de porqué pasa esto son “por los recuerdos de la niñez, tristeza por las pérdidas de seres queridos, conflictos familiares agravados por el alejamiento que sufrimos por la pandemia… Todas estas circunstancias pueden provocar que las cenas, navideñas sean un verdadero dolor de cabeza», explica Silvia Fuentes, experta en Inteligencia Emocional.

Además, muchos esperan sentirse bien porque con la familia te sientes seguro, pero no es algo que pase siempre. Pues a veces nos sentimos solos, poco o nada queridos y no estamos integrados.

Según Fuentes, este periodo de tiempo puede superarse con inteligencia emocional. «Aprender a gestionar nuestras emociones e influir de forma positiva en las de los demás, es un aprendizaje que todo el mundo puede lograr».

¿Qué hacer para dejar de lado las malas vibraciones?

Para superar la Navidad gracias a la inteligencia emocional podemos hacer varias cosas, pero hay que ser conscientes de ello y marcarte unos objetivos para que todo vaya mejor.

Cada uno tiene su carácter

Nos podemos reunir con personas distintas, de manera que cada uno es como es, que esto no te paraliza más. La experta también aconseja no idealizar recordando tiempos pasados, ni esperes que este año sean distintas.

Cuidar la actitud

Prohibido ir a la defensiva, todo debe fluir.

Comprender

Piensa que los demás también tienen preocupaciones. Además no tienen que tener tu misma perspectiva de la vida.

Participa

Evita los temas conflictivos y busca en tu mente y en tu corazón las cosas en común que tengas con ellas. No te quedes callado, ni aislado, habla sobre momentos felices y anécdotas juntos. Ello va a fortalecer los momentos y la Navidad.

Humor

La vida, y pesar de los momentos difíciles, se debe afrontar con humor. Así que si alguien hace un comentario desafortunado, el humor es esencial por lo que pasa por encima de ello sin darle importancia. Verás como todo va mucho mejor.

Sé flexible

Para no convertirte en el Ginch de la Navidad, debes dar valor a lo que merece la pena y no te disgustes si no, no seguirás adelante, es sencillo. Anota estos tips para pasar una mejor y fluida Navidad.