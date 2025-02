Fact checked

La prestigiosa revista científica The New England Journal of Medicine ha incluido en su última edición un estudio sobre la utilidad de usar liraglutida, uno de los nuevos fármacos para tratar la obesidad, en niños de 6 a 12 años.

Cristóbal Morales, vocal de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad (SEEDO), ha valorado el hallazgo recordando que la obesidad es una enfermedad muy compleja, con mecanismos alterados que tienen su origen en la infancia o incluso durante la gestación, y que los nuevos estudios que aportan más opciones de tratamiento son buenas noticias para los pacientes y los especialistas que los tratan.

Ha recordado que en este estudio la comparación entre participantes que recibían el medicamento y pacientes que no lo hacían (en la jerga se conoce como grupo placebo) se ha establecido tratando a los segundos con control del estrés, dieta, ejercicio o el abordaje necesario en cada caso.

«El tratamiento de la obesidad implica medidas muy diversas, y debe ser supervisado por equipos de profesionales de diferentes disciplinas. La prevención es clave, pero hay momentos en los cuales es necesario tratar, y el tratamiento con medicamentos es una de esas opciones; es importante que dispongamos de estudios para poder hacerlo con seguridad», ha declarado.

A partir de esos nuevos datos podría ampliarse la indicación del medicamento para los niños que lo necesiten, siempre bajo la consigna de un tratamiento personalizado. Además, se esperan próximamente más resultados de otros estudios similares, ha añadido. El medicamento objeto de este estudio se administra en forma de inyección diariamente.

En el estudio se ha observado a los pequeños durante un año y se han apreciado mejoras. En el grupo placebo, con terapia estándar, se consigue una reducción de peso del 1%, mientras que los chavales que recibieron el fármaco lo redujeron en un 10%.

Un escenario «preocupante»

Morales considera «preocupante» la frivolización de la enfermedad y de las terapias para su abordaje. Por un lado se estigmatiza y culpa a los pacientes como si la enfermedad fuera algo que han elegido, y por otra, se fomenta el empleo de las nuevas terapias sin la debida supervisión de un especialista, con un uso descontrolado en manos inexpertas.

La obesidad, ha insistido, requiere un abordaje con un control estrecho, con equipos multidisciplinares y compromiso de los pacientes, y es un asunto aún más sensible en niños.

La obesidad, en cifras

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2022, una de cada ocho personas en el mundo eran obesas y, en ese mismo año había 37 millones de niños menores de cinco años con sobrepeso.

La obesidad se ha duplicado «con creces» entre los adultos de todo el mundo, pero es que entre los adolescentes se ha cuadriplicado.

En 2022, más de 390 millones de niños y adolescentes de 5 a 19 años tenían sobrepeso, de los cuales 160 millones eran obesos.

Por otro lado, el Observatorio de la Obesidad de la Fundación de Investigación HM Hospitales ha ofrecido un motivo para el optimismo, registrando un descenso de seis puntos porcentuales en las tasas de obesidad infantil de su registro.