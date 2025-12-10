Fact checked

Este miércoles continúa una nueva jornada de huelga en los hospitales y centros de salud de toda España. Ante la inanición de la ministra de Sanidad, Mónica García, los sindicatos han señalado que seguirán en esta situación ante «el desprecio» de Mónica García» y así el único camino «es la movilización masiva», ha señalado la Confederación de Sindicatos Médicos, Cesm.

De esta forma, «el actual modelo sanitario se basa en la explotación laboral de nuestro colectivo». Los únicos argumentos que ofrece el Ministerio de Sanidad para eludir una reforma que dignifique nuestras condiciones laborales y las equipare a las demás categorías profesionales son claramente económicos. «Es decir, a la Administración no le interesa ni le compensa económicamente que los médicos y facultativos tengamos los mismos derechos que disfrutan el resto de los trabajadores de la sanidad, y menos aún los médicos del resto de países de nuestro entorno».

En lugar de acabar con la precariedad de las condiciones laborales en las que se obliga a trabajar al médico, la Administración ha optado, desde hace años, por devaluar «nuestras funciones y nuestro liderazgo», atribuyendo a otros colectivos competencias específicas de nuestra profesión. «Suponen que, si otros profesionales pueden asumir nuestras funciones, no tendremos otra opción que seguir tragando con lo que nos impongan». «Esta actitud mezquina ha llevado a la sanidad pública a una gravísima crisis que pone en riesgo su supervivencia porque nuestros compañeros han dicho ‘basta ya’, y tal y como estamos viendo, cada vez más abandonan la sanidad publica por otras opciones laborales».

Con la misma contundencia, ha significado este sindicato que «el Ministerio de Sanidad ha optado por ignorarnos. Ha negociado su nuevo Estatuto Marco en la mesa del Ámbito, en la que nuestra presencia es prácticamente nula. Nadie en su sano juicio pretendería reformar el marco estatutario sin contar con los médicos, pero eso es lo que ha hecho la ministra Mónica García, que pasó en un día de activista cómplice a política pragmática. No existe metamorfosis más rápida que la que opera un sillón ministerial».

El ministerio nunca ha tomado en serio a los sindicatos, negándose a recibirlos hasta que tuvieron que denunciarlos por su negativa a recibir al Comité de Huelga, y ya desde esas primeras reuniones adoptaron una actitud dilatoria y de mero trámite. Apostaban, sin duda, por el fracaso de la movilización, y esta actitud sólo cambió ante el éxito masivo de las huelgas y manifestaciones en todo el territorio nacional. Sin embargo, las propuestas de supuestas mejoras que «nos hicieron llegar desde el ministerio siempre fueron vagas e insuficientes». «Nuestro colectivo no puede seguir confiando en promesas etéreas, necesitamos avances materiales ahora, no hipotéticas mejoras a futuro que sabemos nunca van a cumplir».

Los sindicatos aseguran que el ministerio conoce su voluntad de seguir negociando, de hecho, la siguen reiterando en estos días huelga. Sin embargo, en lugar de mantener abierta la posibilidad de diálogo, «ha optado por la venganza». Ante el mantenimiento de la huelga, su último borrador de Estatuto Marco recupera las primeras versiones y elimina todas las pequeñas mejoras introducidas en la negociación con el Comité de Huelga. «Ya nos advirtieron de que o tragamos con lo que se nos ofrece o lo perdemos todo. Esto es lo que nos espera con esta ministra y esta es la forma que tienen de negociar con el colectivo médico».

Pero Mónica no está sola en su aversión a los médicos. Los sindicatos mayoritarios en la mesa del Ámbito acaban de convocar una huelga indefinida. Sorprendentemente, no demandan mejoras concretas, sino una negociación sin excepciones y sin discriminaciones entre colectivos profesionales. Estos sindicatos lamentan, en clara referencia al Comité de Huelga, que se haya producido «una negociación paralela con otras organizaciones fuera del Ámbito de Negociación». Es decir, exigen que se negocie exclusivamente en una mesa donde los médicos no estamos representados y rechazan las escasas mejoras que la Administración planteó para nuestro colectivo.