Segundo día de la huelga de cuatro días contra la reforma del Estatuto Marco que impulsa la ministra de Sanidad, Mónica García. Es la tercera convocatoria en apenas seis meses, lo que evidencia un malestar creciente que el Gobierno de Pedro Sánchez no ha logrado desactivar. Los médicos denuncian que la propuesta de Sanidad rebaja sus condiciones y reclaman un estatuto propio que reconozca la singularidad de su trabajo: guardias dignas, jornadas asumibles y una regulación acorde a su responsabilidad. Lo ha explicado a OKDIARIO Samuel García, Portavoz de Médicos Unidos por sus Derechos.

PREGUNTA: ¿Cuál es el objetivo principal de esta huelga médica que se extiende desde el 9 hasta el 12 de diciembre?

RESPUESTA: Buscamos un cambio en la regulación básica de nuestra profesión, en la que dispongamos de un estatuto propio de médicos y facultativos, algo que nos permita negociar de forma directa nuestras condiciones laborales. A día de hoy estamos obligados a tener una jornada doble. Y luego hay una jornada que es obligatoria, que está remunerada por debajo de lo que es el salario en la hora ordinaria y que a todas luces es una jornada extraordinaria. Si nosotros pudiéramos negociar nuestras condiciones, iríamos con una sonrisa a trabajar. No habría un problema de falta de médicos. La gente no se iría al extranjero o a la privada o abandonaría la profesión.

P.- ¿Cuál es la situación actual de las guardias médicas y qué cambios reclaman respecto a su retribución y reconocimiento?

R.- El colectivo médico puede llegar a trabajar 90 horas en una semana. Tenemos una jornada que son 48 horas semanales, pero hay semanas que trabajan 90. Son 24 horas de trabajo a destajo, porque se acumula con la jornada de la mañana. Un conductor de autobús o un piloto de avión no te pide trabajar tanto tiempo. Y una persona que está tomando decisiones trascendentales en salud no puede trabajar tanto tiempo. Las personas que estemos obligados a hacer guardias hasta que nos jubilemos se tendrá que indemnizar, jubilándonos antes o de la forma que se les ocurra, pero tiene que haber una protección de nuestra salud.

P.- Y de retribuciones. ¿Habéis planteado algo?

R.- Está en las manos de la ministra Mónica García ser valiente y marcar ejemplo, es decir, ser coherente con lo que pide el propio gobierno. No sé con quién piensan que se quedan nuestros hijos. Los médicos necesitamos conciliar. Tenemos familias, tenemos parejas, tenemos madres, padres dependientes a nuestro cargo. Y con estas jornadas es imposible. Las reivindicaciones básicas son una clasificación profesional acorde a nuestra responsabilidad, no acorde a los años que hemos estudiado, un ámbito propio de negociación y también una jornada que sea razonable y apropiada para nuestra salud y para nuestra conciliación. Eso está en su mano y no lo vemos en ninguno de los borradores.

P.- ¿Os habéis sentido apoyados por la ministra Mónica García?

R.- No tengo que sentirme apoyado, lo que tiene que hacer es legislar y respetar mis derechos como trabajador. No puede ser tan hipócrita y que el mismo Gobierno que dice que tenemos que ir a unas jornadas de 37 horas y media, a sus propios trabajadores le imponga una jornada de 45 o 48 horas. Es demencial.

P.- ¿Tu salud se ha visto mermada debido a las guardias maratonianas o a las condiciones laborales en las que trabajáis?

R.- La salud de todas y todos los médicos que hemos hecho guardias está afectada porque consumimos hipnóticos con una frecuencia brutal. El día que sales de guardia no es un sueño reparador y eso ha acumulado año tras año. Tenemos tasas de cáncer cuatro veces superiores a la población normal. El riesgo de suicidio del personal médico es el doble que nuestros padres por edad. Y esto debería de motivar una reflexión profunda para intentar que nos jubilemos a una edad. ¿Conoces a algún médico de 90 años? Yo no los conozco.

P.- ¿Quieres mandarle un mensaje a la ministra Mónica García?

R.- Quiero decirle que me parece inadmisible tirar la toalla. Todavía hay tiempo para negociar. Y que recuerde, en los momentos en los que era ella también sindicalista. Ahora que es ministra, es su deber seguir haciéndolo y luchar por nosotros. No puede tirar la toalla.