¡Sin rencores!: paso a paso para eliminar la culpa

El cargo de conciencia es uno de los sentimientos que separan a los seres humanos de los demás animales. Convivir con estos pensamientos no es nada fácil, y por eso debes saber y reconocer cómo eliminar la culpa paso a paso.

Es inevitable sentir remordimiento por algo que hemos hecho o que hemos dejado de hacer en algún momento de la vida, pero debemos aprender a gestionar las emociones a nuestro favor. La culpa no siempre es mala, ya que puede permitirnos mostrar arrepentimiento y rehacer la relación con alguien a quien le hemos provocado dolor. Sin la culpa, perdemos dicha capacidad.

Paso a paso para eliminar la culpa

Lo primero es saber discernir entre culpa productiva e improductiva. Básicamente, se distinguen por lo que puede lograrse partiendo de ese sentimiento. Si es posible reparar el daño causado, entonces estamos ante un caso de culpa «productiva». Justamente, ésta es la culpa que sirve para algo. De la que podemos salir mejores y enderezar nuestra brújula moral.

Por otro lado, no son nada extrañas las situaciones en las que alguien siente culpa «improductiva». Pueden ser circunstancias relativamente poco importantes o estar asociadas a eventos que ya no pueden volver atrás. Por lamentable que sea, ciertas personas experimentan cargo de conciencia o remordimiento por no haberse portado bien con alguien que ya no está vivo.

Los científicos explican que la culpa improductiva puede tener efectos negativos en el bienestar cognitivo de los seres humanos, volviéndolos demasiado críticos o poco tolerantes con sus acciones. Diversos estudios abordan esta problemática, advirtiendo oportunamente que es indispensable tratar la culpa para evitar caer en una baja autoestima y dudar de la valía que tenemos.

Compartir las emociones, clave

Ya sea con tu psicólogo o en un cuaderno de anotaciones, todo hace indicar que una buena técnica para combatir la culpa excesiva pasa por compartir estas emociones con alguien más o volcarlas en papel.

Este método facilita la reflexión en torno al sentimiento, impidiendo que uno se encierre en sí mismo. Plasmar el remordimiento en palabras, orales o escritas, será imprescindible siempre que se atraviesen momentos de incertidumbre y cargo de conciencia por un hecho pasado, presente o futuro.

Si ya no hay nada que hacer con lo que te angustia, deberías actuar mejor. Y si crees que alguien puede estar sintiendo culpa por cómo se portó contigo, dale la oportunidad de rehacer la relación y no le presentes obstáculos innecesariamente.