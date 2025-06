Fact checked

Más de mil enfermeras/ros han pedido marcharse al extranjero en lo que va de 2025. Las diferencias entre comunidades alcanzan cuatro puntos en el ratio de profesionales por habitante. El Consejo General de Enfermería alerta del deterioro de la profesión y de la atención que reciben millones de ciudadanos según su código postal.

El sistema sanitario español está en riesgo de desangramiento silencioso. Así lo denuncia el Consejo General de Enfermería (CGE), que ha alertado de que más de 1.000 profesionales han solicitado la documentación necesaria para trabajar en el extranjero solo entre enero y junio de 2025. Si la tendencia se mantiene, este año podría convertirse en un récord histórico de fuga de talento. En 2023 ya se contabilizaron 1.473 enfermeros emigrados, con destinos preferentes como Noruega o Estados Unidos, donde encuentran mejores condiciones laborales y mayor reconocimiento profesional.

«Un 30% de los enfermeros ha pensado en dejar la profesión», afirmó el secretario general del CGE, Diego Ayuso, durante la rueda de prensa de este miércoles. A la precariedad laboral se suma la alta temporalidad: en 2024 se firmaron 10.824 contratos para 5.802 trabajadores, de los cuales más de 8.400 fueron de carácter temporal.

Mientras tanto, la carencia estructural persiste: faltan en torno a 100.000 enfermeras en el sistema, según datos del Ministerio de Sanidad. Esta cifra se queda corta para el CGE, que eleva el déficit a 123.000 si se quiere alcanzar la media europea, situada en 8,19 enfermeras por cada 1.000 habitantes. Actualmente, España cuenta con solo 6,36.

El drama se agrava al observar la geografía del país: existen hasta 4 puntos de diferencia entre comunidades autónomas, una desigualdad que impacta directamente en la calidad de la atención. Mientras Navarra lidera con 8,92 enfermeras por cada 1.000 habitantes —por encima del estándar europeo—, Murcia queda a la cola con apenas 4,99, seguida por Galicia (5,16), Comunidad Valenciana y Andalucía (ambas con 5,56).

«Es inadmisible que la salud de un ciudadano dependa de su lugar de residencia», denunció Florentino Pérez Raya, presidente del CGE, quien considera «inaudito» que la situación continúe sin cambios pese a las reiteradas advertencias.

Más muertes y más costes

Los efectos de esta escasez no son solo estadísticos. Un estudio reciente de la Universidad de Southampton, publicado en la revista BMJ Quality & Safety, demuestra que cada día con falta de personal en los cinco primeros días de hospitalización eleva el riesgo de muerte un 8%, aumenta un 1% la probabilidad de reingreso y prolonga un 69% las estancias hospitalarias de entre cinco y ocho días.

Frente a eso, reforzar las plantillas sería una medida coste-efectiva: bastaría una inversión de 232 euros por ingreso para evitar más de 6.500 muertes anuales.

Provincias con dos velocidades

La desigualdad también se refleja entre provincias dentro de una misma comunidad. Por ejemplo, en Galicia, Lugo cuenta con 7,14 enfermeras por cada 1.000 habitantes, mientras Pontevedra cae hasta 3,96, siendo la provincia con peor ratio de todo el país.

En el extremo opuesto se sitúan Cáceres (9,04), Navarra (8,92), Álava (8,68), Soria (8,65) y Salamanca (8,33), todas ellas por encima del listón europeo.

«Llevamos años avisando. Los políticos reconocen el problema pero no actúan. Se está debilitando el pilar esencial de la sanidad y a corto plazo nos vamos a arrepentir», lamentó Pérez Raya. «Sin enfermeras no hay salud, y sin salud no hay futuro».