Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

Un equipo liderado por investigadores del Instituto Oncológico Brigham de Massachusetts (Mass General Brigham Cancer Institute, Estados Unidos) ha identificado un marcador específico en las células tumorales que circulan en la sangre capaz de predecir si un paciente con cáncer de pulmón tendrá una respuesta duradera a una inmunoterapia recientemente aprobada, el tarlatamab.

Los resultados, publicados en la revista Cancer Discovery, abren la puerta a que los médicos puedan seleccionar de forma sencilla y no invasiva a los pacientes que más probabilidades tienen de beneficiarse de este tratamiento.

«Aislar células cancerosas de la sangre tiene un enorme potencial para guiar las terapias oncológicas que activan el sistema inmunitario. Nuestro grupo ha desarrollado tecnologías de bioingeniería de vanguardia para purificar estas células tumorales circulantes», explica el doctor Daniel A. Haber, autor principal y coautor correspondiente del estudio y director del Centro Familiar Krantz para la Investigación del Cáncer del Hospital General de Massachusetts.

«Hemos aprendido mucho sobre la biología de estas células, pero hasta ahora no disponíamos de una prueba con una relevancia clínica directa. En este estudio creemos haberlo conseguido». La tecnología de enriquecimiento de células sanguíneas ha sido licenciada a la empresa TellBio.

Células circulantes

El estudio se centró en si las propiedades de las células tumorales circulantes podrían correlacionarse con la respuesta del paciente al tarlatamab, que recibió plena aprobación a finales de 2025 como tratamiento para el cáncer de pulmón de células pequeñas (CPCP) tras quimioterapia previa. El tarlatamab es un anticuerpo que recluta linfocitos T hacia las células cancerosas que expresan un marcador neuroendocrino específico llamado DLL3.

Aunque el tarlatamab mostró resultados prometedores en ensayos clínicos, aproximadamente la mitad de los pacientes con CPCP presentan progresión del cáncer en los seis meses siguientes al inicio del tratamiento. Se creía que todos los casos de CPCP expresaban DLL3, pero el doctor Haber y sus colaboradores descubrieron que solo la mitad de los 20 pacientes estudiados presentaban abundantes células cancerosas positivas para DLL3 en la sangre, y estos fueron los pacientes que respondieron al tarlatamab.

Las pruebas de DLL3 en CTC identificaron correctamente al 85% de los pacientes que obtuvieron un beneficio clínico con el fármaco y al 100% de los que no lo obtuvieron (sensibilidad del 85%, especificidad del 100%).

El estudio, que fue una colaboración entre expertos en bioingeniería que habían desarrollado la tecnología para analizar células cancerosas raras en muestras de sangre y médicos especialistas en cáncer de pulmón, tiene implicaciones importantes para la atención clínica.

Terapias oncológicas

«Nuestro trabajo podría ayudar a predecir qué pacientes con CPCP probablemente responderán al tarlatamab y posiblemente a otros anticuerpos dirigidos a DLL3, muchos de los cuales están en desarrollo», asegura el doctor Justin Gainor, coautor del estudio y director del programa del Centro de Cánceres Torácicos del Instituto Oncológico Brigham del Hospital General de Massachusetts. «También tiene posibles implicaciones para otros cánceres que expresan DLL3 a medida que se vuelven más agresivos y para el campo de las terapias oncológicas dirigidas por anticuerpos».