Salud mental: se duplican las consultas psicológicas y psiquiátricas

Como nunca, la salud mental se ha metido de lleno no sólo en el debate social sino también en la agenda política de los gobiernos. Ya nadie duda del impacto que los diversos eventos a los que asistimos colectiva o individualmente tienen en nuestras vidas, organizaciones de todo el mundo insisten en que hace falta velar por el bienestar de las personas. Las estadísticas muestran que, en los últimos años, se duplican las consultas psicológicas y psiquiátricas.

Un informe publicado recientemente por Infosalus, de Europa Press, aporta información al respecto con datos de entidades como la Confederación Salud Mental España y la Fundación Mutua Madrileña. Sus expertos estiman que 4 de cada 10 españoles tiene algún problema de salud mental y hasta un 15% del total ha tenido ideas suicidas o incluso ha intentado suicidarse.

La Organización Mundial de la Salud, la máxima autoridad a nivel global en tal sentido, viene advirtiendo hace tiempo sobre cómo avanzarán las enfermedades psicológicas y psiquiátricas. Sus pronósticos no son optimistas, y alertan de que cerca del 25% de los que hoy son niños o adultos sufrirá un trastorno mental a lo largo de su vida. En 2030 será la primera causa de discapacidad.

El aumento de la visibilidad de este tipo de patologías se refleja, al menos en España, en un evidente incremento de las consultas.

Tomando como referencia las cifras de Top Doctors.com que cita Infosalus, vemos que en los dos últimos años el número de citas al psiquiatra o psicólogo se han duplicado literalmente. Y parece ser un problema de consultas psicológicas más común en las grandes ciudades, lo que se desprende de que Madrid, Barcelona, Valencia y Málaga concentren prácticamente la totalidad de las consultas hechas en el país.

Ana María Moreno, miembro de Top Doctors, explica que «han cambiado los estigmas que había en torno a esta área, y ahora se entiende mejor qué es la psicología y qué hacemos los psicólogos realmente». Eso ha permitido que haya menos prejuicios y se traduce en cada vez más gente interesada en acudir a un profesional para tratar situaciones o experiencias que les desbordan.

Síntomas identificables

Algunos de los síntomas que observan en quienes recurren a sus conocimientos y trayectoria son la apatía, la tristeza y el insomnio. No menos habituales resultan la frustración, la irritabilidad y los problemas digestivos. Con frecuencia estos sentimientos afectan cualquier intento de llevar una rutina saludable, y pueden derivar en que nos alimentemos mal o tengamos un sueño irregular.

Pero hay un detalle que varios olvidan y no deberían, y que esta experta recuerda: «Ir al psicólogo no sólo es un tema de autocuidado, sino además de responsabilidad hacia los demás». Ensimismados porque no podemos solucionar los problemas, podemos llegar a cometer el error de ser agresivos con otros -o directamente ignorarlos-.

De hecho, ignorar a quienes nos rodean es un síntoma de que necesitamos una consulta psicológica.

¿Cómo lidia la Generación Z con estos problemas?

Los médicos aseguran que las urgencias psiquiátricas de la Generación Z -los nacidos a finales de los 90 e inicios de los 2000- suelen relacionarse con trastornos de conducta obsesivo-compulsiva, ansiedad y depresión. 1 de cada 7 jóvenes de hasta 19 años afirma haber pasado por alguna enfermedad mental o creer haber pasado por una. Números mucho más altos que hace una década.

¿Y por qué aclaramos «creer haber pasado»? Porque en la comunidad de doctores han detectado cierta tendencia a mostrar una falsa vulnerabilidad en las redes sociales para producir interacciones. Esta moda, que se conoce como «sadfishing», justamente consiste en subir contenido triste o mostrando vulnerabilidad para llamar la atención de los seguidores aunque sea de esa manera. Algunos jóvenes se autoconvencen de que están mal cuando en realidad no es así. Pero, a su vez, éste podría ser otro trastorno.

«Vemos cada día en redes sociales como los jóvenes e influencers comparten mensajes de determinados problemas relacionados con la salud mental. Esto no es del todo negativo porque ayuda a verbalizar y exteriorizar sus sentimientos», manifiesta Moreno.

Ahora bien, «cuando realmente existe un problema de salud mental, el proceso es muy duro y no debe dulcificarse» en redes. Lamentablemente, hoy en día se hace cualquier cosa por sobresalir en Internet. Y eso contempla tales autodiagnósticos complicados.

Lejos de la superficialidad de las redes, en clínicas y hospitales cada vez reciben más consultas de jóvenes con autolesiones. Provocándose dolor, pasan por un corto período de alivio «irreal y momentáneo de la angustia» al generar dopamina. Si no se les asiste a tiempo, está el peligro de que deban lesionarse de mayor gravedad para generar la misma dopamina. Llegando a la muerte.

En cualquier caso, no se debe descartar la ayuda de un profesional. Hay que realizar la consulta antes de desbordar por completo.

Es importante entonces pedir ayuda cuando vemos que hay un caso relacionado con esto.