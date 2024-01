Retención de líquidos, un problema cada vez más frecuente, ¿cuándo sale y por qué?

Fact checked

Se conoce a la retención de líquidos como edema a la hinchazón causada por la acumulación excesiva de líquidos. Detectar esta problemática a tiempo e identificarla y diagnosticándola, es clave para iniciar un tratamiento acorde a cada paciente.

Son muchas las razones de la retención de líquidos en el organismo pero, ¿cuáles son los motivos más comunes en general?

¿Por qué se genera la retención de líquidos?

Aunque los edemas pueden producirse en otras partes, como el abdomen, los brazos y el rostro, casi siempre surgen en las piernas. Aparecen poco a poco, no espontáneamente, y son el síntoma más frecuente de la retención de líquidos. Sin embargo, hay otros indicios que tienen que ver con este inconveniente de salud. Entre ellos la sensación de pesadez, y la piel tensa o «apretada».

Los pacientes con edemas suelen percibir la ropa y el calzado muy ajustados, y pierden flexibilidad en las articulaciones principales. Les cuesta mover los dedos, los tobillos y las muñecas, y es habitual que sufran un aumento de peso y una reducción de la orina. Debemos prestar atención a esta sintomatología, y algunas de las situaciones que provocan la retención de líquidos son éstas:

La sal

El sodio es esencial para el funcionamiento del metabolismo pero, si lo ingerimos en exceso, puede ser perjudicial para el bienestar. Atrae agua que deja de eliminarse, y por eso hay que controlar el consumo de alimentos con elevados niveles de sal o de sodio.

Intenta eliminar de tu dieta los embutidos y precocinados, y disminuye las comidas fuera de casa que tienen mucho sodio.

El tabaco

Si fumas desde hace varios años, los fallos vasculares se multiplicarán. Y cuanto más fumes, más graves e irreversibles serán. Procura evitar el cigarrillo y dejar el vicio pronto porque llegará un punto en el que ninguna de las terapias posibles te curará.

Los carbohidratos

Los hidratos de carbono son transformados en glucógeno, y si bien es buena idea aumentar su porcentaje en tu dieta si estás entrenando, deberías ser cuidadoso y no sobrepasarte porque retienen el agua. Cada gramo de hidratos retiene tres de líquido.

El azúcar

Al igual que la sal, impide la correcta expulsión del líquido. Rechaza los alimentos ultraprocesados y las bebidas azucaradas.

Estar de pie mucho rato

Una de las costumbres más perjudiciales para la retención de líquidos, al contrario de lo que podríamos imaginar, es estar de pie. Esta conducta, que algunos adoptan porque intuyen que es positiva para el cuerpo, tiene un impacto negativo en el organismo.

Cuando nos acostamos, los líquidos se distribuyen por el metabolismo acercándose a la zona para su eliminación.

Las temperaturas altas

Otro error es no protegerte de la sensación térmica que supera los 30° C. Con el calor los vasos sanguíneos se dilatan, y debemos hidratarnos lo suficiente para hacer frente a esas características del ambiente. No debes beber la misma cantidad que en invierno.

Los fármacos: retención de líquidos



Ciertos medicamentos pueden contribuir a la retención de líquidos. Consulta a tu médico sobre los remedios que te suministra. Existen casos de pacientes en los que el paracetamol, por encima de la dosis señalada, puede causar una retención de líquidos.

¿Tomar agua provoca retención de líquidos?

Ésta es una pregunta muy recurrente, y la respuesta es que no. No sólo no provoca retención de líquidos sino que dejar de beber agua es seguramente una de las peores cosas que puedes hacer para revertir estas circunstancias. Si piensas que reduciendo drásticamente el líquido que bebes, tus riñones trabajarán más de lo normal y podrían comenzar a resentirse pronto.

¿Cuándo acudir a un doctor por la retención de líquidos?

En principio, si te tomas en serio algunas de las causas de los edemas por retención de líquidos y corriges tu comportamiento, tendrías que notar mejoras en el corto plazo. Aún así, una consulta médica nunca está de más ante estos síntomas corporales.

Si más allá del edema percibes que te falta el aire y no puedes respirar naturalmente, o tu rendimiento físico decae poco a poco, deberías apresurarte a ir a la clínica u hospital más cercano. Las dificultades para realizar ejercicios u otras actividades físicas alertan de que algo no anda bien y hay que solucionarlo de inmediato. Es posible que se te prescriban medicamentos, como diuréticos. Éstos han sido desarrollados para facilitar la eliminación del líquido retenido como consecuencia de esas causas.

Otro aviso de que debes acudir a un doctor es la tensión arterial elevada permanentemente. O una frecuencia cardíaca acelerada. Ambos fenómenos deben ser abordados por un profesional de la salud cuanto antes para descartar que existan patologías anteriores, incluso prevalentes, al edema. No son nada raros los casos de pacientes con insuficiencias cardíacas.

Por eso es importante, ante los primeros indicios de retención de líquidos, hacer una consulta médica para quedarte tranquilo. Dependerá de eso que sea una problemática temporal o que debas convivir con estos molestos edemas el resto de tu vida.