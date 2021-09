Encontramos diferentes tipos de quistes de grasa, si bien la mayoría no precisan de mayor preocupación y problema. Aún así, no está de más ir al médico o al dermatólogo para preguntar sobre ello pues nos dará el remedio y tratamiento más adecuado para su eliminación.

Por lo que es mejor ir al médico para que no evolucionen a más. Para que quede algo más claro, los quistes sebáceos son aquellas protuberancias que suelen formarse debajo de la piel. Normalmente son indoloros, de pequeño tamaño y suelen desaparecer solos, pero también pueden molestar y hasta infectarse si los dejamos pasar tiempo.

Causas de los quistes de grasa

Pueden salir por diversos motivos, donde destaca especialmente los problemas de acné, en la piel, y por mala higiene.

Pero también hay otros que pueden salir por no alimentarse correctamente, no hidratarse bien, por las quemaduras causas hereditarias, quedarse un cabello encarnado (entonces puede infectarse), ansiedad y estrés.

Hay que remarcar que, en general, los quistes no suelen producir dolor, sino que molestan especialmente desde el punto de vista estético, como una protuberancia debajo de la piel que puede llegar a apreciarse a distancia.

¿Puede infectarse?

Sí, el quiste de grasa puede llegar a infectarse y es entonces cuando debe preocuparnos (no en demasía) pero precisa de ser explorado por el médico par que pueda dar el tratamiento adecuado con el fin de que la cosa no llegue a más.

¿Cuáles son los síntomas de estos problemas?

En general, no hay demasiados síntomas, especialmente cuando hablamos de lipomas que no duelen pero pueden llegar a ser incómodos. Estas masas son blandas y suelen estar debajo de la piel. Su crecimiento es lento o pueden no crecer más y quedarse así.

Normalmente suele estar localizada en la cara, el cuello y el tronco. Si esta protuberancia resulta infectada o inflamada (como hemos apuntado anteriormente), entonces los síntomas son otros. Según Medline Plus, los síntomas entonces son:

Enrojecimiento de la piel

Piel sensible o adolorida

Piel caliente en la zona afectada

Material blanco grisáceo, tipo queso y maloliente que sale del quiste

¿Qué remedios usar para reducir los quistes de grasa?

Aloe Vera

Esta planta contempla innumerables usos medicinales, siendo éste uno de los más populares y simples, pues no hay más que aplicarla sobre el lugar para que actúe.

Vinagre de manzana

Muy aconsejable en esas ocasiones en las que se observa secreción de pus, se debe desparramar vinagre de manzana y tapar con una tela durante cinco días.

Aplicando compresas tibias

Otro remedio es aplicar compresas tibias sobre la zona con el fin de romper la piel y drenar el quiste, ahora bien, no podemos hacernos daño y por nuestra cuenta, sin consultar antes con el profesional, porque puede ser peor el remedio que la enfermedad.

Infusión de cola de caballo

Es factible porque posee propiedades depurativas y ello es bueno para acabar con las toxinas y mostrar una mejor piel.

Cremas y otros

Si tenemos molestias, podemos acudir a la farmacia a preguntar sobre determinadas soluciones que no necesitan prescripción. Entonces nos pueden recomendar cremas o bien soluciones antibióticas.

Sales de Epsom

Aportan un efecto relajante realmente importante. Y se emplea también en la cosmética con el fin de acabar con las impurezas de la dermis que a veces no acaban de irse con agua y jabón.

¿Cómo tratar un quiste sebáceo?

Según Sanitas, existen diversos tratamientos para reducir el quiste, especialmente el que está debajo de la piel. Cuando son pequeños, la aplicación de calor húmedo sobre él puede facilitar la ruptura de la piel y por tanto su drenaje, en cuyo caso habrá que se asegurarse de que se extrae todo el líquido.

También se puede proceder a pincharlo para proceder a drenarlo, aunque siempre es mejor que ello suceda de forma natural.

Al infectarse, el tratamiento es entonces a base de antibióticos. No obstante, Sanitas indica que si a los dos o tres días no se ha producido ninguna mejoría habrá que proceder a romper la piel realizando una pequeña incisión y proceder a su drenaje.

Además y según Medline Plus, debemos ponernos en contacto con el médico cuando hay nuevos quistes. Debe examinarse bien para buscar signos de cáncer de piel.