Fact checked

El tabaco es la causa principal de cáncer de pulmón, aunque también puede ser motivo de padecer otros tumores como laringe, boca, esófago, garganta o vejiga, entre otros. Además, está asociado directamente a la EPOC y otras dolencias graves. Muchos fumadores tratan de alejarse de este hábito por estos y otros motivos, pero la realidad es que es muy difícil desatarse de su consumo. Uno de los tratamientos con mayor éxito de la última década, el champix, ha permitido a miles de personas dejar de fumar, pero tras sobrepasar el tiempo que la ley exige a un fármaco para mantener la patente antes de que versionado (genérico), ha surgido de la mano de la compañía Normon, la vareniclina, el único medicando del mercado con esta molécula.

Así, según Normon, el fármaco «funciona de forma muy sencilla, aliviando los síntomas de abstinencia al dejar de fumar». Además, es un tratamiento «muy fácil» de seguir por el paciente, con un comprimido al día los tres primeros días y dos el resto del tratamiento. Asimismo, el blíster está calendarizado, indicando el momento en el que debe tomarse, «lo que favorece su cumplimiento más fácilmente», destaca Normon.

La farmacéutica asegura que Vareniclina Normon llega al mercado con los más altos estándares de calidad exigidos por las autoridades sanitarias. «Se ha desarrollado el medicamento para cumplir con los requisitos establecidos, estando muy por debajo del límite de nitrosaminas permitido».

Vareniclina Normon es más efectivo frente a otras opciones similares en el mercado. Además de la sencillez en su posología, el tratamiento está financiado y cuenta con una reducción de precio del 40% aproximadamente frente al original, haciéndolo así más accesible para todas aquellas personas que quieran dejar de fumar. E, incluso, tiene experiencia en poblaciones especiales como pacientes con enfermedades cardiovasculares, enfermedad pulmonar obstructiva crónica- EPOC- y pacientes con trastornos psiquiátricos. La llegada de Vareniclina Normon al mercado es un adelanto y un paso más en la lucha contra el tabaquismo en España», ha señalado el director Comercial de la compañía en España, Miguel Moreno.

Hasta el momento, Normon ha registrado 4 presentaciones de Vareniclina: Vareniclina Normon 0,5 mg comprimidos recubiertos con película EFG, 56 comprimidos; Vareniclina Normon 1 mg comprimidos recubiertos con película EFG, 56 comprimidos; Vareniclina Normon 1 mg comprimidos recubiertos con película EFG,112 comprimidos y Vareniclina Normon 0,5 mg + 1 mg comprimidos recubiertos con película EFG, 53 comprimidos. La única referencia que no estará financiada por el Sistema Nacional de Salud (SNS) será la de Vareniclina Normon 1 mg de 112 comprimidos, informa la compañía.

Con esta financiación, Normon resalta que el tratamiento es hasta un 40% más económico de lo que, en su día, fue la marca de referencia.

La enfermería pide más medidas

El Consejo General de Enfermería (CGE) ha reclamado a los gobiernos autonómicos que no se opongan a las nuevas medidas antitabaco propuestas por el Ministerio de Sanidad durante el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) que se celebra este viernes.

Por ello, el CGE ha manifestado su «sorpresa e indignación ante cualquier responsable político a nivel regional que no apoye un endurecimiento de las medidas de lucha contra el tabaco, como es la prohibición de fumar en el vehículo privado».

Desde el CGE recuerdan que hace casi una década que el presidente del Consejo General de Enfermería, Florentino Pérez Raya, reclama a todos los gobiernos y a todos los niveles que se establezca esa prohibición en los coches, ya que indican que numerosos estudios científicos demuestran que «la concentración de humo en esos espacios cerrados es muy nociva para los pulmones en desarrollo de los niños y que incluso las partículas cancerígenas permanecen adheridas a la tapicería durante mucho tiempo».

«Es una auténtica barbaridad que esta medida no se incluya desde hace tiempo en las leyes de lucha contra el tabaco. No es propio de países avanzados. Los responsables sanitarios autonómicos que rechacen una medida tan evidente en materia de salud pública nos tendrán en contra. Cuando está en juego la salud de la población -y especialmente de la población infantil- cualquier debate político debe quedar aparcado y no valen excusas administrativas o burocráticas ni matices», ha manifestado Pérez Raya.