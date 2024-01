Fact checked

España contará con un medicamento para un tipo de cáncer de pulmón raro y otros tumores. Se ha dado, por lo tanto, luz verde a la financiación de Rozlytrek® (entrectinib), con una doble indicación: como tratamiento de pacientes adultos y pediátricos mayores de 12 años con tumores sólidos que presentan fusión del gen NTRK (receptor de tirosina quinasa neurotrófico, por sus siglas en inglés); en casos de enfermedad localmente avanzada o metastásica, cuando la cirugía podría causar morbilidad severa o cuando no hay una opción terapéutica satisfactoria y que no hayan recibido un inhibidor de TRK previamente y como tratamiento de pacientes adultos con cáncer de pulmón no microcítico (CPNM) ROS1+ avanzado no tratados previamente con inhibidores de ROS1. Este tratamiento se administra por vía oral una vez al día y ha mostrado respuestas duraderas en múltiples tumores sólidos.

La directora médico de Roche Farma España, la doctora Mª Luz Amador, ha asegurado que «este avance representa otro paso importante en el cuidado del cáncer, ya que permite tratar ciertos factores genéticos de la enfermedad, independientemente de la ubicación del tumor. En Roche contamos con una amplia experiencia en la medicina personalizada, dirigida también a ofrecer opciones en tumores raros para los que se cuenta con escasas posibilidades de tratamiento».

Por su parte, Federico Plaza, director de Corporate Affairs de Roche Farma España, ha recordado que hoy podemos contar con esta terapia en nuestro país «gracias a la estrecha colaboración con las autoridades sanitarias para facilitar el acceso de los pacientes a estos tratamientos innovadores, asegurando una mayor eficiencia en los hospitales y garantizando la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. Esta terapia es un ejemplo más del papel de la medicina de precisión en el abordaje del cáncer».

Y es que, las terapias con indicación tumor agnóstico, independientes de la localización tumoral y/o de la histología, son un tipo de tratamiento oncológico dirigido a tratar el tumor según sus características genéticas y moleculares, sin tener en cuenta el órgano afectado. Estas opciones representan «un cambio significativo en el tratamiento del cáncer, centrando la atención en la composición genética en lugar de la ubicación del tumor».

Así, poder identificar pacientes con diferentes tipos de tumores que, comparten una alteración molecular y responden al mismo tratamiento, «es muy esperanzador, a la vez que plantea un desafío importante para los sistemas de salud al tratarse de una alteración infrecuente», asegura la doctora Pilar Garrido, jefe del Servicio de Oncología Médica y codirectora del Área Cáncer IRYCIS del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid.

Por su parte, la doctora Elena Garralda, directora de la Unidad de Investigación de Terapia Molecular del Instituto de Oncología del Hospital Vall d´Hebron de Barcelona, ha comentado que «en los últimos 20 años, la oncología ha evolucionado hacia tratamientos personalizados basados en biomarcadores. Un enfoque que representa un gran cambio, ya que estamos entendiendo que lo realmente importante dentro de la biología de este tumor es la presencia o no de un determinado biomarcador». Por este motivo, ha precisado la doctora que » va a determinar su comportamiento y su respuesta al tratamiento. La combinación del perfil genómico con medicinas de precisión permite terapias muy personalizadas, atacando las vulnerabilidades específicas de cada tumor, y representando un avance significativo en la forma en que abordamos esta enfermedad.»

El presidente de la Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátricas (SEHOP), la doctora Ana Fernández-Teijeiro, se ha referido en este respecto a que este fármaco, «ofrece la posibilidad de obtener respuestas positivas en un grupo de pacientes que, de otra manera, carecen de opciones terapéuticas efectivas. Algo que es especialmente relevante en niños y adolescentes con tumores cerebrales y sarcomas en recaída, cuya supervivencia con los tratamientos convencionales es muy limitada. La experiencia clínica con Rozlytrek en este grupo de población con tumores sólidos extra e intracraneales es positiva, con tasas de respuestas superiores al 60% y además son respuestas prolongadas en el tiempo, con una mediana de más de un año».

Desarrollo clínico

Esta aprobación está avalada por un amplio desarrollo clínico con diferentes ensayos multicéntricos internacionales fase I o II (estudios ALKA-372-001, STARTRK-1 y STARTRK-2), en los que han participado una decena de hospitales españoles con 21 pacientes. En estos ensayos, entrectinib ha mostrado respuestas sistémicas clínicamente amplias y duraderas.

Los resultados indican que en pacientes adultos con CPNM avanzado ROS1+, Rozlytrek obtuvo respuestas en el 67,4% de estos pacientes, mostrando además actividad intracraneal y una mediana de la supervivencia global de 44,1 meses. En los tumores sólidos con fusiones NTRK, la tasa de respuesta fue del 62,4%, destacando respuestas en pacientes con y sin metástasis en el Sistema Nervioso Central (SNC). Asimismo, ha logrado prolongar la supervivencia, con una mediana de duración de supervivencia global de 38,2 meses.

En pacientes pediátricos, la terapia también ha demostrado efectividad en el ensayo STARTRK-NG, que evaluó Rozlytrek en tumores sólidos extracraneales y primarios del SNC con fusiones NTRK1/2/3, ROS1 y ALK. En 36 pacientes, la tasa de respuesta fue del 61,1%, con una mediana de duración de respuesta de 25,4 meses. Asimismo, se ha puesto en marcha el ensayo fase II Tapistry para reclutar pacientes con tumores sólidos con fusiones NTRK en población pediátrica y adulta, buscando ampliar la evidencia de eficacia y seguridad.

Fusión positiva NTRK

El cáncer con fusión NTRK positiva (receptor de tirosina quinasa neurotrófico) se produce cuando los genes NTRK 1/2/3 se fusionan con otros genes, lo que produce proteínas TRK alteradas que pueden activar vías de señalización involucradas en la proliferación de ciertos tipos de cáncer. Las fusiones del gen NTRK están presentes en los tumores, independientemente del lugar de origen. Estas fusiones se han identificado en una amplia gama de tipos de tumores sólidos, incluidos sarcoma, de pulmón no microcítico, tumores de las glándulas salivales, carcinoma secretor y no secretor de mama, de tiroides, colorrectal, neuroendocrino, de páncreas, de ovario, endometrial, colangiocarcinoma, tumores gastrointestinales y neuroblastoma.

Cáncer de pulmón

El cáncer de pulmón sigue siendo la principal causa de muerte por cáncer, se estima que en el año 2020 un total de 1,8 millones personas fallecieron por esta causa. En nuestro país, el cáncer de pulmón fue el tumor responsable del mayor número de muertes, con 22.930 fallecidos en el año 2020. La alteración del gen ROS1 se encuentra aproximadamente en el 1% de los pacientes con CPNM, el CPNM es el tipo más común de cáncer de pulmón y representa el 85% de todos los diagnósticos de esta enfermedad. Presenta características clínicas diferenciadas porque tiende a afectar preferentemente a pacientes jóvenes y que no han sido fumadores. El CPNM ROS1+ presenta una elevada frecuencia de metástasis en el sistema nervioso central, tanto al inicio como a lo largo de la evolución de la enfermedad -hasta el 36% de los pacientes presentan afectación cerebral en el momento del diagnóstico.