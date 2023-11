Fact checked

En España se diagnostican más de 29.000 nuevos casos de cáncer de pulmón todos los años y fallece por esta causa una persona cada 20 minutos. Se ha demostrado que el cribado con TAC de baja dosis permite la detección precoz del cáncer de pulmón en estadios tempranos y reduce la mortalidad en ensayos clínicos aleatorizados de elevado tamaño muestral llevados a cabo en Europa y Estados Unidos.

El proyecto CASSANDRA (Cancer Screening, Smoking Cessation and Respiratory Assessment) es un proyecto ideado por la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), y desarrollado en colaboración con todas las sociedades médicas dedicadas al diagnóstico, tratamiento

e investigación en cáncer de pulmón. El objetivo que se marca es la ejecución de un proyecto piloto asistencial multicéntrico que demuestre la viabilidad del cribado en nuestro país, proporcionando la evidencia científica adaptada al contexto español (incluyendo las particularidades de su sistema sanitario) que reclama la actualización de la estrategia nacional de cáncer para plantear la implementación a escala nacional de un programa poblacional de cribado de esta enfermedad.

El doctor Luis Seijo Maceiras, es en la actualidad director del departamento de neumología en la Clínica Universitaria de Navarra, con dedicación preferencial al cáncer de pulmón. Además, es el coordinador, del Proyecto CASSANDRA. En OKSALUD, habamos con el doctor Seijo sobre uno de los cánceres más agresivos, con mayor mortalidad y que, si no se implementan en nuestro país los cribrados, no se podrá alcanzar una supervivencia a veinte años del 80%.

Pregunta.-Comenzaría preguntándole, doctor, que lo que parece incomprensible es que a pesar de que se han demostrado resultados positivos con los cribados de cáncer de pulmón, aún se esté valorando en nuestro país si lo implementamos o no. ¿Qué opina?

Respuesta.- En mi opinión, existe una inercia en relación con la estrategia nacional del cáncer que desaconseja el cribado y una dependencia en modelos matemáticos desde el punto de vista epidemiológico que suponen un obstáculo para la implementación del cribado de cáncer de pulmón. También influye en la sociedad el estigma del tabaquismo. Pero efectivamente, existe evidencia española y recomendaciones tanto en los EEUU como en Europa para implementarlo tanto de SSCC como de las administraciones.

España participa en el estudio financiado por la UE llamado 4 in the Lung Run, en el consorcio internacional iELCAP, y también participamos en el consorcio SOLACE financiado por la UE dedicado a la implementación del cribado. Falta un impulso decidido y financiación por parte de las administraciones para alcanzar a nuestros vecinos. Como investigador y neumólogo me alegra saber que el piloto nacional CASSANDRA liderado por la SEPAR se pone en marcha ya y esperamos que aclare algunas de las dudas de los escépticos.

P.-Un equipo del Departamento de Neumología de la Clínica Universidad de Navarra es el único representante español en un proyecto pionero para la implementación de programas de cribado de cáncer de pulmón y su máxima accesibilidad en todos los países de Europa. Háblenos de ello y, por lo tanto, del Proyecto SOLACE, formado por 33 instituciones europeas.

P.-Se trata de un proyecto financiado por la UE para investigar cómo se debe hacer el cribado. No se pone en duda su utilidad, pero sí se persigue aclarar dudas acerca de la implementación y conseguir que el cribado llegue a las mujeres, minoritarias en los ensayos clínicos, a pesar de padecer CP con menos carga tabáquica y a menudo más jóvenes que los hombres; a pacientes de alto riesgo como las personas con EPOC o enfermedades intersticiales, inmunodeprimidos, y pacientes económicamente desfavorecidos que no suelen acudir al médico y encima tienen más carga tabáquica a sus espaldas. Además, el proyecto SOLACE pondrá en marcha un hub de conocimiento y guías de práctica clínica para que el cribado con mayúsculas y de excelencia se abra paso en Europa. Es un honor representar al país en este consorcio.

P.-El diagnóstico precoz, ¿es una de las claves para aumentar la supervivencia de esta epidemia que es el cáncer de pulmón?

R.- Sin duda. Acabamos de publicar nuestra experiencia en cribado durante 20 años de la cohorte iELCAP. Con casi 90.000 personas cribadas en todo el mundo, casi 15.000 de ellas en nuestro país, la supervivencia demostrada a 20 años es del 80% en más de 1.000 cánceres de pulmón detectados. Se salvan 11 vidas por cada 1.000 cribados. La supervivencia del CP en pacientes diagnosticados cuando acuden al médico con síntomas no supera el 15%. Se trata de un cambio de paradigma en esta enfermedad.

P.-El cáncer de pulmón es la principal causa de muerte por esta enfermedad y entre otros motivos, el tabaco sigue constituyendo el principal factor. Hay dos nuevos tratamientos para dejar de fumar, pero no parece que se tenga la percepción en el fumador del peligro que corre.

R.- El tabaco es un elemento fundamental. Por eso en CASSANDRA abordamos el problema centrados en el paciente. Combinamos prevención primaria (dejar de fumar) con prevención secundaria (Cribado). Esta estrategia no sólo salva más vidas, por ejemplo, evitando infartos de miocardio o progresión de enfermedades respiratorias letales como la EPOC, sino que además reduce el coste del cribado y aumenta la supervivencia. La percepción del riesgo está, pero la nicotina es muy poderosa. No olvidemos que la OMS define el tabaquismo como una enfermedad, una adicción. La mayoría de los fumadores quieren dejarlo, pero no pueden. ¡Ayudémosles!

P.-Este tipo de cáncer da la sensación de que es más ‘invisible’ que otros y que tiene también una gran carga de estigma social. ¿Por qué, si es tan agresivo, hay tanta desinformación?

R.- Existe un cierto nihilismo en este sentido. Como muchos de los que padecen esta enfermedad no viven para contarlo, no quedan demasiados supervivientes para dar la voz de alarma, contar su experiencia, o protestar en defensa de sus derechos, de pedir más dinero para la investigación, de prevenir, de actuar. Por eso es tan invisible. El estigma del tabaco influye muchísimo porque tanto algunos pacientes como su entorno a veces culpan al propio fumador de su enfermedad y la viven con vergüenza y a escondidas. Tenemos que luchar contra ese estigma porque se trata de víctimas de la nicotina. No tienen elección. Son víctimas de una adicción.

P.- Háblenos de nuevos tratamientos, ¿cómo ve el futuro para los próximos años?

Afortunadamente, el futuro es esperanzador, puesto que el cáncer de pulmón es de los que más mutaciones accionables o dianas terapéuticas se conocen. La inmunoterapia ha revolucionado el tratamiento de los pacientes con metástasis, incluso consiguiendo largos supervivientes, algo impensable hace unos años, y cada vez disponemos de más tratamientos personalizados. Dicho eso, más vale prevenir que curar, por eso me dedico al cribado.