¿Por qué salen granos en la cabeza? Conoce sus causas

Aunque estamos más acostumbrados a que el acné aparezca en otras partes del cuerpo, eso no significa que no pueda afectar nuestro cuero cabelludo. Si has llegado hasta aquí, probablemente querrás saber por qué salen granos en la cabeza. ¿Qué tratamientos existen en caso de que quieras deshacerte de ellos?

Lo primero que debes saber es que esta variante del acné puede suponer una enfermedad compleja que provoque todo tipo de afecciones. No son pocos los pacientes que tienen graves problemas para relacionarse con otros por su baja autoestima.

¿Por qué me salen granos en la cabeza?

Este acné poco común suele estar acompañado de otras molestias como dolor, picor e irritación. Desesperada, la persona tiende a rascarse produciendo heridas y generando aún mayor daño. Lamentablemente esto es lo peor que puedes hacer si acabas de ver granos en tu cabeza.

Reacciones alérgicas

En el mejor de los casos, se trata de una reacción alérgica puntual a un alimento o elemento. Solamente tienes que identificar cuál es el alérgeno en cuestión y alejarlo de tu cabeza. Generalmente se pueden atribuir estas reacciones a comidas o a medicamentos.

Infecciones bacterianas

La presencia de bacterias puede ser otro desencadenante del acné en el cuero cabelludo. Hay varias capaces de ello, pero normalmente es la proprionibacterium. En ese caso debería bastar con una consulta a tu dermatólogo de confianza para que te prescriba un fármaco que la desaparezca.

Factores climatológicos

Si recientemente tu región geográfica ha experimentado algún fenómeno meteorológico extraño, como podrían ser los cambios bruscos de temperatura y la humedad elevada, tal vez por eso se manifiestan los granos en tu cabeza. Intenta evitar los gorros y las capuchas y lávate con jabón.

Resultado del estrés

Las personas que sufren de mayor estrés tienen una mayor posibilidad de toparse con acné en el cuero cabelludo. Diversos estudios han demostrado que este trastorno está detrás de la caída del pelo y, asimismo, podría tener otras consecuencias indeseables como los granos en la cabeza. Realiza una terapia sin desatender tus obligaciones pero procurando tomarte las cosas con más calma.

El tratamiento, según el tipo de grano

No todo el acné del cuero cabelludo responde a la misma clase de forúnculos. De acuerdo al grano detectado, el profesional que te atienda te sugerirá un tratamiento con cosméticos inofensivos para la piel pero efectivos para deshacerte de esta molesta afección cutánea. En pocos días deberías curarte.