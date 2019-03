¿Por qué perdemos peso en la primera semana de dieta?

Se observa que se suele perder peso durante la primera semana de dieta y luego la bajada de peso es mucho menos significativa.

Cuando decidimos hacer dieta es vital hacerlo de forma progresiva y constante. Al parecer, se observa que se suele perder peso durante la primera semana de dieta y luego la bajada de peso es mucho menos significativa. Realmente es algo engañoso, porque cogemos con fuerza las ganas de reducir grasa, pero parece que no perdemos tanto como pensamos.

Al empezar a adelgazar durante los primeros días tenemos una situación continuada de déficit energético. Al consumir más energía de la que nuestro cuerpo ingiere nos nutrimos de glucógeno, grasas y proteínas.

En este caso, lo que pasa es que perdemos gran cantidad de agua y entonces notamos una pérdida de peso importante. Pasados unos días, en que nos parece que hemos reducido peso, vamos a perder grasa corporal, pero no es tarea fácil, pues supone un mayor esfuerzo y de ahí que luego bajemos menos peso que en las semana anterior.

A nivel general, podemos indicar que, a medida que bajamos peso, nuestro peso necesita menos y tendremos que reducir las calorías consumidas. Como voy a necesitar menos calorías esto se puede solventar comiendo mejor y menos, y haciendo ejercicio para quemar calorías.

Consejos para bajar de peso de manera progresiva

Constancia

Aunque veamos que reducimos peso durante los primeros días ya hemos visto que esto es engañoso, y por tanto, no debemos bajar la guardia. La constancia debe ser importante desde inicio hasta que acabemos nuestra dieta. Y luego siempre deberemos seguir un estilo de vida saludable para mantener el peso.

Ayuda del profesional

Cuando queremos hacer dieta es mejor que no lo hagamos solos. La ayuda del profesional, sea médico o nutricionista, es importante para saber, primero, qué debemos comer, y cómo hacerlo, además de la duración, según nuestras circunstancias personales.

El ejercicio, nuestro mejor aliado

A la hora de hablar de dieta, no solamente se piensa en controlar la alimentación. Sirve de poco que reduzcamos grasas si no hacemos ejercicio, es decir, si no nos movemos. Para perder peso, iremos al gimnasio, correremos o bien entrenaremos en casa siempre bajo los consejos de un profesional. Aquí la constancia es también la base para que la dieta triunfe.