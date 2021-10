El registro cardiotocográfico es una prueba que habitualmente se realiza en el tercer trimestre del embarazo. Se trata de un procedimiento simple, indoloro y no invasivo sirve para verificar el estado del bebé. Esta práctica se conoce también como “prueba sin estrés”, ya que no molesta al bebé. Durante la prueba el médico monitorea los latidos del feto, primero cuando descansa y luego mientras esté en movimiento. De esta forma se notará el cambio en la velocidad de los latidos, ya que la frecuencia cardíaca del feto debe aumentar mientras se mueve o patea. Normalmente la frecuencia cardíaca del bebé en la barriga, debe ser entre 120 y 160 latidos por minuto. Verificar que la frecuencia cardíaca vaya cambiando a medida que el feto se mueve, es una prueba que sirve también para saber si la cantidad de oxígeno que llega a la placenta es suficiente.

¿Qué datos podemos obtener a través del registro cardiotocográfico?

A través del registro cardiotocográfico también se verá como la frecuencia cardíaca del feto se ve afectada por las contracciones. El médico pedirá que se realice este estudio en el tercer trimestre de embarazo para comprobar si los movimientos del feto se han ralentizado o se han vuelto irregulares. Para saber si está creciendo adecuadamente. Ante la sospecha de un problema en la placenta que restringe el flujo sanguíneo al bebé.

También se usa el registro para comprobar si existe demasiado o muy poco líquido amniótico. Para saber si se trata de un embarazo de gemelos o más. Igualmente, si la madre tiene diabetes, presión arterial alta o hipertensión gestacional o algún otro problema que pueda afectar al embarazo.

El registro cardiotocográfico también constatará si los pulmones del feto están lo suficientemente maduros, ya preparados para el nacimiento y para descartar una infección uterina.

Este registro también ayudará a constatar el estado del bebé cuando ya pasó la fecha supuesta de parto. Si anteriormente perdió un embarazo transcurrido la segunda mitad del tiempo gestacional, en este caso se le indicará reposo a partir de la semana 28.

En el caso de que se ha diagnosticado una anomalía o un defecto congénito y debe ser monitoreado siguiendo el registro cardiotocográfico.

Significado de los resultados

El médico comprobará si el resultado de la prueba es “reactivo” o “no reactivo”. Un resultado de prueba reactivo se produce cuando el feto tiene una frecuencia cardíaca normal, que aumenta de acuerdo a los valores esperados luego de cada movimiento.

Un resultado de prueba no reactivo, significa que la frecuencia cardiaca del feto no es la esperada, ya que la frecuencia cardíaca no aumenta con los movimientos. Un resultado no reactivo no confirma necesariamente que algo esté mal. Simplemente puede indicar que la prueba no proporcionó suficiente información. Por lo tanto, será necesario repetirla después de unas horas.

Si su bebé no se mueve, podría estar dormido. Es posible que le pidan que se mueva, beba un poco agua o de jugo para que se ponga en marcha.